Gijón: La Ordenanza de Protección y Bienestar Animal recibe este martes el visto bueno de la Junta de Gobierno

Archivo - Perros en la Playa de San Lorenzo, Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Gijón aprobará este próximo martes el texto definitivo de la Ordenanza de Protección y Bienestar Animal tras concluir el análisis de las alegaciones ciudadanas.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, durante el plazo establecido se registraron un total de ocho escritos de alegaciones centrados en diversos aspectos de la convivencia con animales en el espacio público, tales como las condiciones de circulación con correa, el acceso a playas y parques, el régimen de las áreas de esparcimiento canino, el control de ruidos y la gestión de colonias felinas.

Tras el estudio técnico de las propuestas, el informe concluye que no se derivan modificaciones del articulado aprobado inicialmente por el Pleno Municipal el pasado 15 de julio.

Las sugerencias planteadas por la ciudadanía han recibido una respuesta fundamentada: muchas de ellas ya se encuentran contempladas en la propia ordenanza (como los criterios de señalización de establecimientos o el uso obligatorio de elementos de recogida de excrementos y agua para micciones), dependen de normativas sectoriales concurrentes -como la Ordenanza de Ruido o la de Convivencia Ciudadana-, o bien encuentran su encaje operativo en desarrollos específicos posteriores previstos por el propio texto normativo.

Desde el Consistorio gijonés han destacado que cuestiones relativas a la delimitación concreta de espacios de suelta o las condiciones de acceso temporal a determinados espacios públicos, como las playas urbanas, se articularán mediante acuerdos específicos de los órganos competentes conforme a los parámetros de seguridad, salubridad e higiene que fija la norma.

Asimismo, se reitera la validez del estándar general de correa de hasta dos metros en consonancia con la normativa estatal de animales potencialmente peligrosos, reforzando la prohibición del uso de extensores en zonas de paso y la obligación de ejercer un control efectivo sobre las mascotas para garantizar el respeto mutuo en el espacio público.

Una vez aprobado el texto definitivo por la Junta de Gobierno, el procedimiento administrativo continuará con la remisión de todo el expediente a la Secretaría General del Pleno.

El texto normativo se trasladará a la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente para su preceptivo estudio, debate y emisión de dictamen.

Cumplido este trámite, la propuesta de ordenanza se elevará de nuevo al Pleno Municipal para su debate y votación de cara a su aprobación definitiva, culminando así el proceso para "dotar a Gijón de una normativa moderna, adaptada a la realidad social actual y comprometida con el bienestar animal y la convivencia cívica", ha explicado el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles.