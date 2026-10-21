Gijón: El Plan Integral de Juventud, reto de un presupuesto para 2027, "ambicioso" en proyectos

El concejal de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios (centro), presenta el presupuesto de su Concejalía para 2027. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Relaciones Institucionales y Juventud del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, ha presentado este miércoles el presupuesto de su Concejalía para 2027, que asciende a 1.316.500 euros.

"Somos modestos en presupuesto, pero tremendamente ambiciosos en cuanto a proyectos", ha destacado, González-Palacios, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés.

En cuanto al presupuesto total de Relaciones Institucionales, ha apuntado que es de 185.300 euros, de los que 33.500 euros son el pago del canon del Acuario al Puerto de Gijón, ya que este está en zona portuaria. A esto ha sumado unos 11.000 euros para reparaciones de pequeño importe en el propio Acuario. Es por ello que, descontados esos dos costes fijos, el presupuesto se reduce a 140.000 euros.

Asimismo, el edil ha indicado que se reservan para atenciones protocolarias y representativas 67.000 euros, para reuniones, conferencias y cursos otros 48.000 euros y 17.000 euros en otros gastos diversos. Se sumaría a estas cantidades el abono de las cuotas de la Red de Ciudades de la Sidra, por 8.000 euros, de Alcaldes por la Paz.

Por otra parte, el concejal ha resaltado que desde su Concejalía realizan, aproximadamente, en torno a 60 o 70 actividades a lo largo del año, al tiempo que se ha mostrado prudente y no ha querido adelantar los proyectos en los que trabajan de cara a 2027. Eso sí, ha indicado que muchas de las actividades que han hecho se repetirán el próximo año, ya que se suelen repetir periódicamente.

También ha señalado que tienen previsto reforzar el posicionamiento nacional e internacional de la ciudad, sobre todo manteniendo una presencia muy activa en las redes de ciudades como Eurocities, pero también pretenden establecer nuevas oportunidades con fundaciones, asociaciones y ciudades españolas y extranjeras, sobre todo con aquellas con las que se tenga una relación de hermanamientos. Además, continuarán trabajando en el proceso de internacionalización del Acuario.

Con respecto a Juventud, ha señalado que el gran reto para 2027 será presentare un Plan Integral de Juventud, el cual se encuentra en proceso de revisión y pronto será presentado a todos los grupos municipales, de cara a hacer sus aportaciones.

González-Palacios ha puesto en valor en que este ha contado con la participación de expertos, técnicos, asociaciones juveniles y todas las áreas municipales, a lo que ha remarcado la importancia de su transversalidad.

También se valorará la opinión de los propios jóvenes para dar forma a un texto "ambicioso y que marcará la hoja de ruta en materia de juventud en los próximos años en la ciudad", ha destacado.

Al margen de ello, ha remarcado que han consolidado los convenios con asociaciones como el Conseyu de la Mocedá (194.000 euros) o Abierto hasta el Amanecer (146.000 euros), impulsando citas tradicionales como Arenas Movedizas y los Encuentros Internacionales de Cabueñes, que se repetirá en 2027.

Junto a él ha intervenido el director de Juventud y Proyectos Educativos del Ayuntamiento de Gijón, Carlos Llaca, quien ha indicado que el presupuesto del área de Juventud para 2027 asciende a 1.131.200 euros, en una línea de continuidad del trabajo que se viene desarrollando, pero reforzando algunas actuaciones que consideran prioritarias y necesarias para la gente joven en Gijón.

Ha apuntado, asimismo, que hay un aumento en el presupuesto de un 2,38 por ciento, sobre todo de inversión en lo que se refiere a la partida de servicios. En cuanto al III Plan Integral de Juventud 2027-2030, se va a destinar una partida especial de 45.000 euros.

Con esa partida lo que pretenden es que los jóvenes ofrezcan todas las medidas que van a abordar en el Plan, siempre lideradas desde el área de Juventud.

Por otro lado, hay una partida de 6.000 euros que va destinada a un programa para ofertar cualquier tipo de formación para profesionales que trabajan con jóvenes.

Se va a reforzar, por ello, distintos programas que tienen "muy buena acogida" en los centros educativos, como el de corresponsales juveniles, para que la gente joven haga un poco de intermediario entre la oferta que hacen desde el Departamento de Juventud y también desde los centros educativos, de cara a que les trasladen las propuestas o necesidades de la gente joven.

Llaca, asimismo, ha señalado que la asesoría de bienestar emocional "ya ha llegado para quedarse". El programa, nacido hace dos años, contaba con un taller semanal, mientras que ahora dispone de dos sesiones semanales por las tardes y también con un taller semanal por las mañanas para los jóvenes, con los centros educativos.

Además, hay distintas acciones concretas dirigidas a familias, como el programa 'Aprender a Aprender', para promover una relación positiva entre familia y estudiantes.