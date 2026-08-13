Gijón prepara una Noche de los Fuegos con más de 20.000 explosiones en 22 minutos

Más de 20.000 explosiones iluminarán el cielo de Gijón durante 22 minutos en la Noche de los Fuegos - GIJÓN

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tradicional Noche de los Fuegos de Gijón contará este año con un espectáculo a cargo de Pirotecnia Zaragozana, empresa con más de un siglo de trayectoria, que tendrá una duración de 22 minutos y empleará más de 1.600 kilogramos de material pirotécnico.

La propuesta incluirá más de 20.000 explosiones distribuidas en 40 secuencias, con diferentes calibres, alturas y efectos, según ha informado la organización.

El espectáculo estará programado digitalmente para coordinar los distintos elementos y mantener una evolución progresiva de la intensidad a lo largo de los 22 minutos de duración.

Las 40 secuencias combinarán composiciones de distinta amplitud y densidad, con el objetivo de generar diferentes efectos visuales y ocupar varios niveles de altura en el cielo de la ciudad.

Pirotecnia Zaragozana, empresa centenaria especializada en espectáculos pirotécnicos, será la encargada de ejecutar el lanzamiento de la Noche de los Fuegos de 2026.