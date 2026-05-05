Gijón se prepara: Simulacro de atentado terrorista en la Feria para testar la seguridad

Archivo - Recinto ferial 'Luis Adaro' (Gijón) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' será el escenario, este próximo miércoles, de un simulacro de atentado terrorista, según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa.

La operación, liderada por la citada Comisaría, busca poner a prueba la capacidad de reacción y la coordinación de los cuerpos de seguridad en la ciudad de Gijón.

El ejercicio comenzará a las 10.00 horas en el interior de la Feria de Muestras y tendrá una duración estimada de dos horas. En él participarán: Unidades especializadas de la Jefatura Superior de Asturias y agentes de la Comisaría de Gijón.

Con motivo del simulacro, y para garantizar la seguridad de los participantes y el realismo de las maniobras, se acotará un perímetro que limitará la movilidad en puntos clave.

En el caso de los vehículos, el acceso tanto desde el Piles como desde Viesques o Somió sufrirá limitaciones durante el ejercicio. En cuanto a los peatones, el paso desde el Piles quedará limitado.

Desde la Comisaría de Gijón se ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y se ha hecho un llamamiento a la calma ante el despliegue de medios.

A este respecto, han explicado que el simulacro incluirá un uso intensivo de sirenas, luces de emergencia y la presencia de agentes armados y uniformados. Al tiempo, han agradecido de antemano la colaboración y comprensión de los vecinos por las molestias que estas maniobras puedan ocasionar.