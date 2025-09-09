Gijón presenta su ordenanza de entornos demostradores para impulsar la transición energética

El Ayuntamiento presenta a los socios del proyecto europeo GlocalFlex su nueva Ordenanza de Entornos Demostradores y sus propuestas en materia energética - GIJÓN

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Innovación del Ayuntamiento de Gijón ha presentado este martes a los socios del proyecto europeo GLocalFlex la nueva Ordenanza Reguladora de Entornos Demostradores para Proyectos de Innovación, que convierte al concejo en un laboratorio urbano abierto a empresas, centros de investigación y administraciones para el desarrollo y prueba de soluciones innovadoras.

El anuncio se ha relaizado durante una sesión de trabajo en la Casa Paquet, en la que participan los 23 miembros del consorcio GlocalFlex procedentes de España, Francia, Finlandia, Alemania, Serbia, Chequia, Suiza y Suecia.

El proyecto, financiado por la Unión Europea a través del programa Horizon Europe, busca desarrollar un mercado de flexibilidad energética interoperable que permita el comercio automático y en tiempo real de capacidad energética flexible entre consumidores, productores, redes y demás actores del sistema eléctrico.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha destacado que la nueva ordenanza sitúa a Gijón "a la vanguardia de las ciudades que quieren ser aliadas del tejido empresarial e investigador, ofreciendo un entorno real para el testeo, el aprendizaje y la colaboración público-privada".

El área de Innovación ha explicado que la ordenanza va más allá del marco jurídico, al ofrecer a empresas y centros de investigación acceso a espacios municipales para realizar pruebas con criterios de transparencia y seguridad jurídica.

Además, se han presentado herramientas digitales como el Mapa de Recursos Energéticos y el futuro Mapa de Entornos Demostradores, que permitirá visualizar y coordinar los distintos proyectos en marcha.

En el ámbito energético, se ha informado también de la creación de la Oficina Municipal de la Energía, un servicio que ofrecerá asesoramiento personalizado a ciudadanos y empresas, reforzando la posición de Gijón en la transición energética y en la colaboración europea.