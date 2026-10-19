Gijón: El presupuesto para Alcaldía para 2027 supera los 10,3 millones, 3,8 millones para el viaducto de Carlos Marx

El director general de Alcaldía y Proyectos de Ciudad del Ayuntamiento de Gijón, Jaime Fernández-Paíno, junto a la directora general de Igualdad, Goretti Avello. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Alcaldía y Proyectos de Ciudad del Ayuntamiento de Gijón, Jaime Fernández-Paíno, ha presentado este lunes el proyecto de presupuestos para 2027 correspondiente a este área, que asciende a 10.336.600 euros.

Fernández-Paíno, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha resaltado que hay reservados 3.800.000 euros en el capítulo de vías públicas que corresponden al convenio con ADIF y con el Principado de Asturias para la demolición del viaducto de Carlos Marx.

Ha aclarado, en este caso, que en el vigente presupuesto ya se incluía para este concepto una partida de 1.400.000 euros, pero por un retraso en la licitación, ADIF solicitó trasladar la partida a 2027.

De esta forma, para el año próximo hay una una previsión de 3.800.000 euros que suman lo no ejecutado de 2026 con la previsión que había para 2027. En el 2028, habrá otros 3,8 millones de euros y, de cara a 2029, quedarían 1.395.000 euros.

"Todo esto a salvo de que ADIF cumpla los plazos prometidos y respete la tramitación administrativa que nos había comentado y, efectivamente, las obras se liciten y se ejecuten en el ritmo previsto, lo cual, a la vista de los acontecimientos, es mucho esperar", ha remarcado.

"Desde luego, por parte del ayuntamiento no va a quedar", ha asegurado Fernández-Paíno, quien ha incidido en que ya se les trasladó en su momento que la consignación presupuestaria "estaba y era firme".

A este respecto, ha remarcado que también se les trasladó en su momento que para el presupuesto de ADIF quizá una aportación de diez millones de euros no les supone un gran esfuerzo, pero para las cuentas del Ayuntamiento es importante, de ahí que se les había urgido a que avisaran si efectivamente en 2026 se iba a ejecutar el millón de euros previsto o no. "Finalmente fue que no", ha lamentado.

Referente a esta asunto, ha avanzado que, en los próximos días, se celebrará una comisión mixta de seguimiento del convenio del Plan de Vías para acordar este traspaso de anualidades que, esperan, según él, que sea "el único ajuste que haya que hacer en el proyecto", ha mostrado su deseo.

Ha señalado, por otro lado, que del presupuesto total va dirigido a órganos de Gobierno, 4.989.800 euros, es decir las retribuciones de la Corporación y del personal directivo y también las asignaciones a los diferentes grupos políticos municipales que tienen representación en el Ayuntamiento. Respecto del resto de capítulos de gastos de la Dirección General, obedecen a pocos cambios, salvo en proyectos e internacionalización, una pequeña bajada "muy poco significativa".

Dicho esto, ha recalcado que sí es cierto que en el apartado de Secretaría General, para 2027, se habían previsto la celebración de elecciones municipales y autonómicas, en mayo, pero también se habían previsto las elecciones generales, si bien ahora van a ser en 2026. Por este motivo, se habían presupuestado los dos ciclos electorales para 2027. "Si hay que repetirlas, por lo que sea, pues lo vamos a tener presupuestado", ha señalado.

Referente al área de proyectos e internacionalización, se presupuestan 216.000 euros, que obedecen fundamentalmente a la participación de Gijón en distintas redes nacionales e internacionales de ciudades o a posibles candidaturas de la ciudad.

Sobre los fondos PRTR, ha apuntado que solo queda en ejecución la obra de barrios degradados de Contrueces, que se alargará en principio hasta final de año, con una justificación prevista hasta marzo de 2027.

Fernández-Paíno se ha referido, en especial, al convenio con la Fundación Mar de Niebla, que se mantiene en 224.600 euros, y ha justificado que se sigue llevando desde Alcaldía porque entienden que es "estratégico".

"Aparte de implicar a muchas áreas municipales, hace un trabajo de ciudad absolutamente esencial en los tiempos que vivimos", ha resaltado. Al tiempo, ha aprovechado para condenar de forma rotunda la vandalización de su furgoneta.

Ha explicado, asimismo, que este año se presupuestó, mediante una modificación presupuestaria, un apoyo de 30.000 euros, para el proyecto de cocinas comunitarias. Esos 30.000 euros no van incorporados al proyecto de presupuesto para el año 2027, según el director general de Alcaldía, lo que no quiere decir que no se vuelvan a sustanciar en otra modificación presupuestaria que se pueda hacer a lo largo del año.

Sobre esta cuestión, ha justificado que, pese a la petición de la entidad de consolidar este proyecto dentro del convenio, no ha sido posible, por los ajustes propios de la elaboración del presupuesto, pero tienen voluntad de apoyarlo vía modificación presupuestaria. Por ello,

Referente al importe de la partida de publicidad de órganos de gobierno son 490.500 euros, sin variación con respecto al año vigente, según Fernández-Paíno.

IGUALDAD

Por su parte, la directora general de Igualdad, Goretti Avello, ha destacado que los 1.204.300 euros del presupuesto de su área suponen un incremento de 76.400 euros respecto al de 2026. En este sentido, ha apuntado que el capítulo 1, destinado a personal, se incrementa en 58.800 euros, mientras que el capítulo 2, crecerá en 19.600 euros y se mantiene el mismo importe, 86.000 euros, para el capítulo 4.

Respecto al capítulo 2, lo ha dividido en dos partidas, una de gastos con un presupuesto menor, destinados a las publicaciones que se realizan desde la Oficina de Igualdad y con partida de 15.000 euros, o la compra y adquisición de libros y de manuales, y por otro lado, el capítulo destinado a publicidad y propaganda, que ahora mismo se estima en 64.000 euros.

Sobre esto último, ha señalado que es un programa que ahora mismo se encuentra con el contrato en licitación, el cual incluye la producción de elementos de campañas y MUPIs necesarios para el desarrollo de las distintas actividades del servicio de igualdad.

A esto ha sumado el apartado de reuniones y conferencias, con 61.800 euros, que tendrá en 2027 una minoración de 2.200 euros respecto al presente año por un ajuste en el servicio centralizado de viajes. En él se desarrollan todas las campañas que se vienen desarrollando desde Igualdad.

La partida más importante en cuantía, además, con 176.400 euros, es la destinada a estudios y trabajos, como por ejemplo el programa Educar para la Igualdad, Femenino y Plural o la Escuela Feminista Rosario de Acuña.

Dentro de la línea de subvenciones, se mantiene los mismos importes que se venían desarrollando, con 20.000 euros para el convenio nominativo con el que se desarrolla el Punto Lila, a cargo del Conseyu de la Mocedá. El resto de la partida, 64.800 euros, serían destinados a la línea de subvenciones dirigidas a asociaciones de mujeres y entidades del Tercer Sector.