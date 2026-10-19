Gijón: El presupuesto de Ciudadanía y Distritos crece en 2027 hasta más de 5,6 millones de euros

El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento de Gijón, Abel Junquera, presenta los presupuestos de 2027 de su Concejalía en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESSQ

GIJÓN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento de Gijón, Abel Junquera, ha presentado este lunes el presupuesto para 2027 de su Concejalía, que crece un 2,69 por ciento hasta los 5.672.700 euros.

Junquera, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha reivindicado la apuesta del Gobierno local por barrios con más recursos, centros municipales mejor equipados y más oportunidades para que los vecinos participen en las decisiones de la ciudad.

En este sentido, ha señalado que refuerzan las ayudas a las asociaciones vecinales, tanto para su funcionamiento como para inversiones, y aumentan el apoyo a la Federación urbana (FAV) y la rural ('Les Caseríes'). Además, destinarán 20.000 euros más a las fiestas de barrio y parroquias, que alcanzan los 190.000 euros.

En cuanto a los centros municipales, la inversión prevista pasa de 43.100 euros a 98.600, "más del doble", ha resaltado. Junquera ha destacado que habrá mejoras en los centros municipales del Llano, La Arena, El Coto, Gijón Sur y el Ateneo de La Calzada, con actuaciones en iluminación, cortinas de proyección y mobiliario, además de equipamientos para la nueva zona de coworking en Pumarín Gijón Sur.

El edil ha remarcado que se trata de espacios que los vecinos utilizan para reunirse, para estudiar, para trabajar y participar en la vida de sus barrios.

Por otro lado, Junquera ha resaltado que los vecinos mantienen capacidad de decisión, al mantener los dos millones de euros de los presupuestos participativos, partida que se duplicó ya en 2025.

Otra partida incluida en los presupuestos es la destinada a cursos, jornadas y encuentros de participación, que pasa de 18.000 a 60.000 euros, para ampliar las oportunidades de implicación y de diálogo, según el concejal.

En el área de Consumo, el presupuesto crece un 24,22 por ciento, principalmente por los recursos necesarios para organizar el nuevo mercado de Navidad Brilla Gijón, "una iniciativa llamada a animar las calles y contribuir a la actividad del comercio y la hostelería", ha resaltado.

Al tiempo, ha indicado que mantendrán los talleres de consumo en los colegios, las campañas informativas y el apoyo a la unión de consumidores. En el apartado de ferias, se da continuidad a Agropec, al concurso de raza frisona y también a la Feria de San Antonio.

Junquera ha resaltado que otra de las prioridades es cuidar la memoria de Gijón, por lo que el programa de Archivo y Documentación es el que más crece en términos porcentuales, con un 49,46 por ciento más hasta llegar a los 207.000 euros.

Se duplican, en este sentido, los recursos para conservación, encuadernación y restauración documental y se refuerza el mantenimiento de la hemeroteca y la incorporación de fondos históricos.

Por otro lado, el concejal ha aclarado que si bien Relaciones Ciudadanas baja un 5,07 por ciento, "no se trata de un recorte de servicios", ha dejado claro.

El concejal ha justificado que se debe a la reducción de gastos temporales, como es el alquiler del Centro Municipal Integrado del Llano, que termina en septiembre de 2027, y por reparaciones que ya están realizadas.

Con todo, Junquera ha resaltado que en este mandato han duplicado hasta los dos millones de euros los presupuestos participativos, en una "clara" apuesta del Equipo de Gobierno y de su Concejalía para convertir la participación e interlocución entre los ciudadanos y el Ayuntamiento en una pieza fundamental de este mandato.

Asimismo, ha asegurado que los centros municipales han pasado de ser lugares que había que mantener a espacios renovados y han aumentado año tras año las ayudas a los vecinos, 70.000 euros más para las asociaciones vecinales y 40.000 euros más para las fiestas de barrios y parroquias, esto último en solo dos años. También ha resaltado que han cuidado el archivo y la memoria de Gijón con "más medios y más dotación presupuestaria".

Especialmente ha puesto en valor que han puesto en marcha un gran mercado de Navidad, para revitalizar la actividad económica en la ciudad y ser un punto de encuentro para gijoneses y visitantes en esas fechas, que, además, aspira a convertirse en referencia en el Norte de España, según el concejal.