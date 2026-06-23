Gijón: Prorrogadas hasta diciembre las ayudas PRTR para rehabilitación y vivienda social

El portavoz de Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha comunicado este martes la aprobación de la adenda al convenio de la ejecución de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y de vivienda social de los PRTR, que tienen financiación europea.

Martínez Salvador ha explicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, que se autoriza una prórroga desde este próximo 30 de junio, que estaba marcado como fecha de finalización, hasta el próximo 31 de diciembre.

El edil ha indicado que no le consta que haya ninguna prórroga prevista más. En el caso de los proyectos que no van a tener prórroga, ha dicho suponer que irán "seguramente apurados", si bien cuentan con poder cumplir los plazos.

Al tiempo, en el caso del proyecto de la rehabilitación del poblado de Inuesa (Tremañes), en las fases tercera y cuarta, se subsanó un error correspondiente en la convocatoria de las subvenciones por vulnerabilidad, al figurar una persona como beneficiaria cuando debería ser su hijo.

Por otro lado, se ha iniciado un procedimiento de modificación del contrato del servicio de comedor para las escuelas infantiles de cero a tres años, debido a un incremento en la demanda. Con virtud a ello, se ha dado luz verde a un incremento de 103.710 euros, IVA incluido, para atender a 20.060 menús.

Fuera del Orden del Día, se ha aprobado un convenio, recogido en los presupuestos municipales, del Ayuntamiento de Gijón con la Unión de Comerciantes para el programa de digitalización del comercio local, que cuenta con una dotación económica de 400.000 euros.