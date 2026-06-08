Gijón: Registro obligatorio para el concierto de Alejandro Sanz por la espera anticipada

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GIJÓN, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Divertia Gijón ha comunicado este lunes que, debido a la presencia de asistentes en las inmediaciones del parque de Hermanos Castro desde seis días antes del concierto de Alejandro Sanz, se ha implantado un sistema de registro y verificación para gestionar la espera "de forma más segura y ordenada".

De esta forma, según un comunicado de Divertia, se quiere evitar aglomeraciones, reduciendo así la necesidad de que las personas permanezcan de forma continua en la vía pública.

En este sentido, aquellas personas que deseen inscribirse, deberán acudir "siempre personalmente" a la entrada de servicio del recinto con su DNI y registrarse en la garita de seguridad, operativa las 24 horas.

Posteriormente, para conservar el puesto, tendrán que confirmar su presencia (fichaje) todos los días acudiendo al mismo lugar en dos tramos horarios, de 11.00 a 13.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas. Lo deberán hacer siempre provistas con su DNI.

Asimismo, han explicado que el último registro será, a las 9.00 horas, el próximo día 12. A partir de ese momento, se formará la cola de espera. La organización reconoce y gestiona exclusivamente este sistema oficial. Cualquier otra lista o método carece de validez.