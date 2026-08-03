Gijón retira por unanimidad las retribuciones a Óliver Suárez tras su destitución en Divertia

El concejal de Urbanismo y Festejos de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado este lunes, por unanimidad, en el Pleno Municipal las retribuciones que tenía asignadas por dedicación parcial el concejal no adscrito, Óliver Suárez, tras su destitución como presidente de Divertia, una vez que se han conocido irregularidades en los contratos de conciertos del parque de Hermanos Castro.

Suárez, que tenía 52.000 euros brutos de asignación anual, correspondiente a una liberación al 80 por ciento, pasará a percibir dietas como concejal no liberado.

Asimismo, se ha acordado asignar al régimen de dedicación parcial, con un máximo del 80 por ciento, a un concejal perteneciente al Grupo Municipal Vox, en el caso de que varíen las circunstancias actuales de la citada formación.

Los grupos de oposición, en su turno de explicación, han acusado al Gobierno de haber 'vendido' la Presidencia de Divertia a Suárez, que al inicio del mandato pertenecía a Vox, para garantizarse la mayoría política.

Por parte del Gobierno local, el concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, ha defendido que al Consejo de Administración Extraordinaria de Divertia, de este próximo miércoles, se llevan cuatro contrataciones que no se han celebrado. "No sé qué están hablando de ilegalidades", ha apuntado, al respecto.

PSOE

En cuanto al Grupo Municipal Socialista, su portavoz, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha hecho alusión al pacto, y posterior ruptura, con Vox, en este mandato, con el que se acabó "premiando" a Suárez con unas retribuciones de más de 50.000 euros anuales, "a cambio de atribuirle una función de gobierno, que no un trabajo, como presidente de Divertia, una empresa municipal con un presupuesto superior a 9,2 millones de euros".

Relacionado con ello, ha asegurado que se "forzaron" para ello todas las interpretaciones jurídicas posibles, y se puso al frente de la empresa municipal a un concejal que no tenía la condición de consejero, que se exigían en los estatutos, como también se nombró a un gerente que no contaba con la confianza del Consejo de Administración, por lo que no disponía de los poderes.

Pérez Ordieres ha incidido en que, para eludir esta falta de confianza, se alteró la composición incrementando en tres miembros el Consejo de Administración: Cámara de Comercio, Unión de Comerciantes y OTEA.

Todo ello, según la portavoz socialista, "para comprar el voto 14, el sumiso, callado, bien pagado, corrompido, manso", ha remarcado, con alusión al edil no adscrito.

VOX

En el caso de la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, esta, que ha acusado a Suárez de haber traicionado a sus votantes, con alusión a su pasado en este partido en las elecciones locales, ha opinado que una vez que el Gobierno local se sirvió de él para garantizarse la mayoría, ahora "se deshace de él sin miramientos por motivos oscuros".

IU

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, quien ha incidido en que la atribución de la Presidencia al edil no adscrito obedeció a un "cálculo político", ha considerado que Moriyón es "la responsable política de las ilegalidades cometidas en la empresa pública Divertia", a lo que le ha instado a dar explicaciones.

Ha culpado al Gobierno local, también, de vincular los servicios de Divertia a beneficios de promotores hosteleros y hoteleros. Se ha preguntado, además, por qué han fallado todos los controles. "Hoy son ustedes un Gobierno bajo sospecha", ha remarcado y ha dejado claro que a IU no les va a temblar la mano de exigirles explicaciones.

PODEMOS

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez Fernández, ha justificado su voto a favor, no porque estén de acuerdo con la "forma chapucera" en la que se está trayendo este asunto al Pleno, ni porque acepten el cambio de criterios y explicación del Gobierno municipal sobre la dedicación de los concejales "transfugas", ni mucho menos porque estén dispuestas a olvidar la sucesión de decisiones "irresponsables e interesadas que nos han llevado hasta aquí".

Sobre ello, ha argumentado que se debe a que Suárez Fernández ya no es presidente de Divertia. "Cuando se produce esa operación antidemocrática auspiciada por el Gobierno municipal, que se saltó a la torera el Pacto Antitransfugismo, que incorporó a su mayoría a un 'tránsfuga' que casualmente dejaba Vox en el mismo momento en el que ustedes echaban a Vox del Gobierno, lo que se nos trasladó a los grupos es que las asignaciones económicas de los concejales no adscritos eran intocables", ha remarcado.

Ha llamado la atención, en este caso, que ahora que al Gobierno parece que le ha "estallado en la cara" el haber mantenido a Suárez en la Presidencia, de quien ha dicho que es conocido "por su falta de palabra y por múltiples polémicas en su gestión empresarial", cambia todo.

Ha advertido, también, de que Podemos no está dispuesto a que la irregularidad en estos contratos "se quede sin investigar minuciosamente".

De ahí que, junto a IU, van a llevar este asunto a la Fiscalía. Ha indicado, al respecto, que están a la espera de que el Gobierno les de acceso a los expedientes "pronto". A mayores, ha aludido al próximo Consejo de Administración Extraordinario de Divertia y ha señalado que habrá que ver si no acaba también en el juzgado.

"Tampoco vamos a permitir que los graves problemas de gobernanza que ustedes le han ocasionado a esta ciudad los conviertan en una especie de medalla que colgarse", ha recalcado antes de recalcar que quieren saber qué ha ocurrido, por qué y quiénes han de asumir la responsabilidad. "Y esto no acaba ni en el presidente ni en el gerente", ha considerado la portavoz de Podemos. "Vamos a pedir una comisión de investigación en el próximo pleno", ha apuntado.