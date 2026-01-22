Gimena Llamedo destaca el potencial del turismo mexicano

Gimena Llamedo, a la izquierda - WEB DE TURISMO

OVIEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, ha destacado este jueves el potencial del turismo mexicano para Asturias y ha puesto en valor la inversión en promoción para atraer a ese mercado.

"Hay una historia común, efectivamente somos un destino que es atractivo, puede ser atractivo para los mexicanos cuando nos conocen, se enamoran y repiten", ha afirmado Llamedo en el marco de su participación en la mesa redonda 'Asturias y México: lazos históricos que impulsan el turismo del siglo XXI' en el estand de Asturias en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra estos días en Madrid.

La vicepresidenta ha explicado que en octubre un grupo de periodistas mexicanos y de agencias visitaron Asturias y pudieron comprobar el interés que despierta el Principado. Valoraban mucho la seguridad , ha señalado, así como la oferta de hoteles y restaurantes.

Llamedo ha destacado que el turismo mexicano ha crecido un 40% en los últimos años y que además tiene un gasto diario muy por encima de la media, por lo que es "un turista el que a Asturias le interesa". "

Desde el gobierno no quisimos perder esta oportunidad, queremos juntarnos todos y efectivamente abrir, pues más allá de Europa, abrir el mercado, en este caso a México el próximo año", ha asegurado.

La vicepresidenta ha explicado que la nueva campaña de promoción de Asturias llegará a la televisión en España y abrirá nuevos mercados más allá de Europa, en un momento en el que "la situación geopolítica nos abre también unas oportunidades que no vamos a dejar escapar".

Llamedo ha incidido en que esta apuesta por el turismo mexicano se hará "mano a mano" con la universidad, los empresarios y los medios de comunicación.