Gimena Llamedo entrega en Montevideo el reconocimiento de asturianía a la Casa de Asturias del Uruguay

Casa de Asturias del Uruguay - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha entregado en Montevideo el diploma de reconocimiento de asturianía al Centro Asturiano-Casa de Asturias del Uruguay, en el marco de la visita institucional que realiza estos días al cono sur como máxima responsable de las políticas de Emigración y Retorno.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, la entrega se ha celebrado con motivo del Día del Bollo, una de las citas más emblemáticas de la colectividad asturiana en el país, en la que Llamedo ha compartido encuentro con la directiva, encabezada por su presidente, Francisco Llana, y con socios, socias y familias vinculadas al centro. También han participado el embajador de España en Uruguay, Javier Salido; el cónsul general, Juan Carlos Gafo; la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, y el director general de Emigración y Políticas de Retorno en funciones, Marcos Niño.

Durante el acto, Llamedo ha puesto en valor la trayectoria del Centro Asturiano-Casa de Asturias del Uruguay, fundado en 1910, y ha subrayado que el reconocimiento otorgado por el Principado distingue "una historia de compromiso, de comunidad y de fidelidad a Asturias" mantenida durante más de un siglo.

"Este reconocimiento es, ante todo, una expresión de gratitud. La manera de decir, desde Asturias, que esta casa forma parte de lo que somos, que vuestra historia forma parte de nuestra historia y que la comunidad asturiana en el exterior sigue siendo una parte viva de Asturias", ha señalado la vicepresidenta, quien ha subrayado la trayectoria colectiva de esfuerzo, organización y transmisión cultural que ha permitido mantener vivo el vínculo con Asturias a lo largo de generaciones.

La vicepresidenta ha agradecido expresamente la labor desarrollada por la directiva del centro y por todas las personas que han contribuido a sostener el Centro Asturiano-Casa de Asturias del Uruguay como un espacio de encuentro, acogida y preservación de la cultura asturiana.

"Los centros asturianos son mucho más que lugares de encuentro. Son espacios donde se cuida la memoria, se mantienen las tradiciones y se transmite un sentimiento de pertenencia que sigue muy vivo", ha destacado.

También ha señalado que uno de los grandes objetivos del Gobierno del Principado es seguir reforzando la red de centros y casas de Asturias en el exterior como estructura clave para sostener el vínculo con la diáspora y proyectar la cultura asturiana hacia las nuevas generaciones.

En ese sentido, ha recordado que el Ejecutivo ha incrementado este año las ayudas destinadas a centros y casas regionales un 24,5%, hasta los 548.000 euros, dentro del refuerzo global de las políticas de emigración y retorno, que alcanzan los 3,41 millones en este ejercicio.

Además, ha trasladado un mensaje de reconocimiento a la comunidad asturiana en Uruguay, integrada por 4.200 personas, 359 de ellas nacidas en el Principado: "Gracias por seguir haciendo Asturias tan lejos de Asturias. Gracias por mantener vivo este vínculo con tanta dignidad, con tanto cariño y con tanta constancia".

Llamedo ha mantenido también un encuentro con personas beneficiarias de las ayudas sociales, que ascendieron en 2025 a casi 16.000 euros y que llegaron a 17 emigrantes residentes en Uruguay.