Gimena Llamedo pide a los socialistas "contundencia y ejemplaridad": "En el PSOE no cabe ningún acosador"

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, la socialista Gimena Llamedo, ha pedido este sábado "contundencia y ejemplaridad" al partido tras las denuncias por supuestos casos de acoso de dirigentes socialistas en distintos puntos de España y ha subrayado que "en el PSOE no cabe ningún acosador".

En la rueda de prensa de presentación de las cuentas de su departamento para 2026, Llamedo ha señalado que, si hay indicios de delito, estos han de llevarse a Fiscalía. "No hay otro camino", ha asegurado, mostrando "toda la empatía y apoyo a las víctimas".

"Ayer el presidente fue claro", ha dicho, en relación a las declaraciones de Adrián Barbón en las que afirmó que España atraviesa "un 'Me Too'" en el ámbito del país, no solo de un partido", en referencia a los casos de presunto acoso que han salido a la luz en los últimos días.

"Firmo todas y cada una de las palabras que dijo", ha asegurado Llamedo, recordando que llegó a la política desde el feminismo. "Pueden hacerse cargo de lo que siento en este momento", ha subrayado.

Considera Llamedo que el PSOE es un partido "referente" en feminismo y, por tanto, "el trabajo de este partido, de tantas compañeras durante tantos años en lucha y compromiso feminista no pueden tirarlo por la borda todos estos señores". "Es el momento de ser ejemplares", ha zanjado.