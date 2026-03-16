El Gobierno aprueba los nombramientos de dos nuevas viceconsejeras

Luisa Fernanda del Valle - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes los nombramientos de dos nuevas viceconsejeras: Luisa Fernanda del Valle, de la Vicepresidencia, y Mar García Salgado, de Presupuestos y Financiación Autonómica.

Hasta ahora ocupaban, respectivamente, las direcciones generales de la Vicepresidencia y de Presupuestos y Finanzas, respectivamente, según ha informado el Gobierno asturaino.

Luisa Fernanda del Valle (Gijón, 1958) es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, ha sido funcionaria de carrera y perteneció al Cuerpo Superior de Administradores del Principado desde 1984. Fue vocal del Consejo Consultivo entre 2005 y 2012. Asimismo, fue asesora jurídica, adscrita al Servicio de Sanidad y Producción Animal de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca. Hasta ahora ejercía de directora general de la Vicepresidencia, dentro de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, un cargo que ya había ocupado la pasada legislatura.

Mar García Salgado (Barcelona, 1974) es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo, en cuyo departamento de Economía colaboró en asuntos relacionados con el federalismo fiscal. Inició su carrera profesional en entidades bancarias y desde 2000 a 2010 trabajó en la Sociedad Regional de Recaudación, donde, entre otras tareas, se dedicó al análisis y la estimación de ingresos tributarios.

Fue jefa de la zona del Caudal del Ente Público de Servicios Tributarios de 2010 a 2012, año en el que asumió la dirección del Ente de Servicios Tributarios, responsabilidad que ejerció hasta septiembre de 2015, cuando fue nombrada directora general de Finanzas y Economía, cargo que ocupó la última legislatura. Hasta ahora ejercía como directora general de Presupuestos y Finanzas.

Por otra parte, en el ámbito de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, se ha acordado el nombramiento del director general de Finanzas y Política Tributaria, Sergio Cantero. Nacido en Gijón en 1979, es licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo. Hasta ahora ejercía como jefe de la Unidad de Transmisiones Patrimoniales de Gijón. También ha sido jefe del Departamento de Tramitación y Revisión de Expedientes Complejos, coordinador jefe de la zona de Avilés e inspector.