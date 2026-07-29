El Gobierno apunta a las deficiencias del Calatrava como principal motivo de rechazo de Oviedo para la Agencia de Salud

Archivo - Edificio Calatrava. Palacio de Congresos y Exposiciones Ciudad de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros rechazó la candidatura de Oviedo a albergar la Agencia Estatal de Salud Pública por las carencias que presenta el edificio Calatrava, por no haber ofrecido una sede temporal hasta la adecuación del mismo y por ofrecer argumentos de cohesión social y territorial "sin los indicadores demográficos y socioeconómicos concretos y verificables que aportan otras candidaturas".

Así se desprende de la disposición del Boletín Oficial del Estado (BOE) que publica este miércoles el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2026, por el que se determina la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública. El documento, consultado por Europa Press, ratifica el rechazo a la candidatura de Oviedo por presentar un local con una superficie inferior a la requerida, la exigencia de una reforma integral y la ausencia de una sede provisional durante las obras.

En el análisis del inmueble propuesto --situado en la planta -2 del edificio Calatrava (antiguo centro comercial MODOO)--, el Gobierno ha señalado que el compromiso de cesión del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Oviedo se ha situado entre los 2.500 y los 3.000 metros cuadrados, una cifra por debajo de los 4.000 metros cuadrados orientativos fijados para la sede.

Además, la disponibilidad del espacio ha recibido una valoración "con reservas" al extenderse las obras de acondicionamiento hasta el décimo mes desde la adjudicación, sin ofrecerse una alternativa provisional para el inicio de la actividad. A estos factores se han sumado las deficiencias en materia de sostenibilidad y eficiencia energética, evaluadas de forma "insuficiente" por la falta de certificación energética del local y la ausencia de compromisos cuantificados de reducción de consumo o de instalación de energías renovables.

En lo referido a la cohesión social y territorial, el Gobierno ha valorado "de forma favorable" este criterio, basándose en la diversidad territorial del Principado, que combina núcleos urbanos, cuencas mineras en reconversión, zonas rurales y áreas costeras. No obstante, matizan que este criterio se sustenta "en datos cualitativos sin los indicadores demográficos y socioeconómicos concretos y verificables que aportan otras candidaturas". La lucha contra la despoblación se valora también de forma favorable, pero "Asturias no se sitúa entre las comunidades con mayor riesgo de despoblación en comparación con Aragón o el interior peninsular".

Por otro lado, la Comisión consultiva para la determinación de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública refleja que, si bien los niveles de desempleo se valoran de forma favorable, "el argumento de la candidatura se sustenta más en el impacto económico estimado de la implantación que en este dato".

Pese a los motivos que han impedido la elección de la capital asturiana, la evaluación oficial ha destacado de forma "muy favorable" el entorno empresarial, educativo y sanitario de la ciudad, sustentado por el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado (ISPA) y los grados universitarios que está previsto impartir en el propio edificio de la mano Universidad Alfonso X El Sabio.

De igual modo, han alcanzado la máxima calificación la oferta residencial y hostelera, el mercado inmobiliario y la cesión gratuita e indefinida del inmueble.

LOS REQUISITOS

El documento determina que las ciudades candidatas --Oviedo, Granada, Toledo, Barcelona, Zaragoza, Murcia, León y Lugo-- debían aportar un inmueble con mínimo de 4.000 metros cuadrados, además de estar equipado para las actividades que se van a desarrollar. Se valoraba también la disponibilidad inmediata.

En cuanto a las características de la localidad, se pedía una conexión nacional e internacional, contar con un ecosistema científico y académico y contar con servicios y opciones de vivienda.

Por otro lado, se ha valorado cómo la sede puede contribuir a la vertebración del territorio favoreciendo la descentralización, además de tener en cuenta cómo puede impactar en la creación de empleo y la lucha contra la despoblación.