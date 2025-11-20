El Gobierno asturiano celebra su crecimiento en el gasto en I+D y en la contratación de personal investigador

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano ha emitido este jueves una nota de prensa en la que celebra su avance en investigación y desarrollo (I+D) en 2024. Desde el Ejecutivo explican que el gasto creció un 10,4% y el personal investigador aumentó un 11,7%.

El Principado destaca que se sitúa por segundo año consecutivo en los puestos de cabeza del país en impulso científico, con una inversión de 308 millones y 5.264 personas contratadas a tiempo completo en ciencia e innovación.

La comunidad se coloca en la tercera posición con mayor crecimiento del gasto en I+D, solo por detrás de Navarra (39,5%) y Madrid (14,3%). Este comportamiento permite al Principado aumentar su peso relativo en la inversión nacional, al pasar de representar el 1,2 % del gasto total del país en 2023 al 1,3 % en 2024, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha dicho que los datos avalan el crecimiento de Asturias en I+D+i y que, según ha señalado, "son fruto del esfuerzo continuado de las políticas que empezaron en 2019".

"Sabemos que invertir en ciencia es invertir en futuro, y sabemos que el talento científico es el motor que va a impulsar nuestra economía y a transformar nuestra industria", ha destacado el consejero, quien ha abogado por seguir invirtiendo en I+D para que Asturias tenga un futuro más próspero.