El Gobierno asturiano crea una línea estable de ayudas de 250.000 euros para las fiestas de interés turístico. - PRINCIPADO

OVIEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha puesto en marcha una nueva línea estable de ayudas, dotada con 250.000 euros, para respaldar la organización, promoción y proyección de las fiestas de interés turístico, según ha anunciado este martes la vicepresidenta, Gimena Llamedo, durante un acto celebrado en Gijón.

La convocatoria de este año reservará 100.000 euros para ayuntamientos y 150.000 para asociaciones sin ánimo de lucro responsables de la organización y promoción de estas celebraciones. Las ayudas incorporarán criterios de sostenibilidad, accesibilidad, igualdad, participación social y cohesión territorial.

Las subvenciones financiarán, entre otras actuaciones, la programación de actividades, la contratación de propuestas culturales y artísticas, acciones de promoción y mejoras destinadas a la experiencia de las personas visitantes.

También podrán cubrir iniciativas relacionadas con la accesibilidad, la igualdad y la sostenibilidad ambiental, así como gastos de comunicación, alquiler de equipamientos, premios oficiales y, en el caso de las fiestas gastronómicas, la adquisición del producto protagonista.

La concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva y las bases fijan una subvención máxima de 5.000 euros por proyecto y una cuantía mínima de 300 euros. La financiación podrá alcanzar hasta el 90 por ciento del presupuesto subvencionable en los municipios de menor población.

Llamedo ha señalado que las fiestas de interés turístico constituyen "patrimonio cultural, identidad, dinamización económica y uno de los principales activos turísticos y culturales de Asturias", y ha defendido que la nueva línea permitirá ofrecer un apoyo continuado a estas celebraciones.

Asturias cuenta actualmente con 92 fiestas y actividades de interés turístico reconocidas oficialmente: 80 de ámbito autonómico, 11 de carácter nacional y una internacional.