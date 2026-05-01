El Gobierno asturiano critica que Transportes ayude a la "insensible" Aucalsa con fondos públicos

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OVIEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, se ha mostrado este viernes muy crítico hacia la forma de actuar del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por aportar cerca de 80 millones para la modernización de siete túneles de la autopista de peaje AP-66.

En unas declaraciones emitidas por RNE y recogidas por Europa Press, Calvo ve una "contradicción absoluta" que se esté ayudando a la concesionaria de esa autopista de peaje, la compañía Aucalsa.

"Es una empresa insensible a que pueda haber una rebaja en los precios respecto de una situación de degradación del servicio del Huerna y además se están poniendo 80 millones de euros de dinero público, que sí, son necesarios, pero es muy discutible que tengan que ser ejecutados con fondos europeos o del Ministerio", ha criticado.

El Ministerio anunciaba esta semana que durante los meses de mayo y junio está previsto continuar con los trabajos en los túneles, lo que implicará afectaciones al tráfico.