El Gobierno asturiano defenderá este jueves en Bruselas el dictamen en apoyo del acero europeo

OVIEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, defenderá este jueves ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones el dictamen Pacto sobre el acero, elaborado por el Gobierno de Asturias y del que el propio consejero es ponente.

Según informa el Gobierno regional este será el último trámite antes de su aprobación definitiva por parte de la institución que agrupa a 320 regiones y ciudades europeas, tras haber recibido el respaldo de la comisión correspondiente el pasado septiembre.

El dictamen subraya, entre otras cuestiones, la necesidad de activar el mecanismo de ajuste en frontera, conocido como impuesto al carbono, como herramienta de defensa comercial.

Asimismo, reclama medidas frente a la imposición de nuevos aranceles por parte del Gobierno de Estados Unidos a las exportaciones europeas. "En este punto, necesitamos que se actúe con agilidad para contrarrestar los efectos de las políticas arancelarias de la Administración Trump", señaló Peláez.

En la redacción del documento ha participado también, en calidad de experto, el director de la Oficina Económica de Presidencia, José Antonio Sicre.