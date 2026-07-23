El Gobierno asturiano duplica hasta los 1.200 euros las ayudas a las familias para la conciliación en 2026

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y la directora general de Igualdad, Vanesa Fernández, durante la rueda de prensa celebrada este jueves. - EUROPA PRESS

OVIEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha convocado la línea de ayudas destinadas a familias con hijos e hijas de hasta doce años de edad para facilitar la conciliación laboral y familiar durante el año 2026, una iniciativa que en esta edición duplica su cuantía máxima hasta alcanzar los 1.200 euros por unidad familiar.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha presentado hoy en rueda de prensa los detalles de esta convocatoria, cuyo presupuesto asciende a 950.000 euros. La medida permite solicitar hasta 400 euros por menor a cargo a las familias que cumplan con los requisitos, fijando el límite de renta de la unidad familiar en 45.000 euros.

Llamedo ha explicado que estas subvenciones, que se pueden solicitar desde hoy tras publicarse ayer en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), tienen carácter retroactivo y cubren gastos realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Entran dentro de los conceptos subvencionables las guarderías, ludotecas, actividades extraescolares, campamentos o la contratación de personal para el cuidado de menores, con un gasto mínimo justificable de 40 euros. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 5 de agosto de forma electrónica y la información puede consultarse en el enlace miprincipado.asturias.es.

Esta línea de ayudas alcanza su cuarta edición tras haber apoyado en sus convocatorias anteriores de 2024 y 2025 a un total de 1.873 familias asturianas sobre un conjunto de 3.377 solicitudes recibidas, movilizando un importe global de 1.943.548 euros.

La vicepresidenta ha enmarcado este programa dentro del conjunto de medidas del Ejecutivo autonómico en apoyo a las familias y al reto demográfico, entre las que ha recordado las deducciones fiscales por hijo a cargo, la gratuidad de la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años y de la primera matrícula universitaria en la Universidad de Oviedo, además de los 4,2 millones de euros asignados a los ayuntamientos a través del Plan Corresponsables.