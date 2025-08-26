El Gobierno asturiano espera que la bajada de temperaturas y la lluvia ayuden a controlar los incendios activos

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, ha dicho este martes que espera que las condiciones meteorológicas ayuden de cara a hacer frente a los tres incendios forestales que siguen activos en Asturias.

"A partir de mañana parece que se abre una ventana de oportunidad con esa bajada de temperaturas y esa posibilidad de lluvia que va a ser una oportunidad para poder seguir avanzando" en la extinción de los incendios forestales, ha dicho.

Llamedo ha destacado la labor de los equipos de emergencias que han colaborado en la extinción de los incendios en el Principado en la despedida de los bomberos que llegaron desde Grecia a colaborar en tareas de extinción.

"Hoy despedimos a los 20 bomberos que vinieron a apoyar y ayudar en los incendios a los bomberos griegos", mostrando su agradecimiento por "la solidaridad y el compromiso en un momento como este". La representante autonómica ha precisado que también han estado presentes bomberos franceses, navarros y de Castilla-La Mancha.

En concreto, ha explicado que "los bomberos griegos estuvieron en Cangas del Arcea, principalmente en el fuego de Genestoso, donde actuaron durante todos estos días y resultaron fundamentales". Asimismo, ha subrayado que "en el día de hoy han trabajado intensamente todos los equipos en los tres incendios que están activos".