El Gobierno asturiano insta a Canteli a implicarse en la ordenación del viejo HUCA "más allá de quejarse"

Archivo - Estado de uno de los edificios del entorno del viejo HUCA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha pedido al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que se implique en la ordenación de los terrenos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) "más allá de quejarse".

Después de que el regidor ovetense lamentase este fin de semana la "inactividad total" del Principado en el ámbito del viejo HUCA en El Cristo, Peláez ha señalado que el Gobierno asturiano espera reiniciar los trabajos de derribo de la parcela de su propiedad "cuanto antes", puede que incluso antes del verano, siempre que se haya ido el Centro Comunitario de Tejidos de sus instalaciones.

Del Ayuntamiento, ha dicho Peláez, esperan que "sea un agente que se implique en el desarrollo urbanístico" y que sea quien exprese "qué quiere que sea El Cristo", definiendo las necesidades del Ayuntamiento en este sentido.

"Más allá que poner palos en las ruedas, las instituciones tienen que colaborar para dar soluciones", ha aseverado, asegurando que en esta operación el Ayuntamiento tiene la oportunidad de definir qué quiere.

Sobre la parcela propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, Peláez espera que este organismo estatal "pueda dar pasos" para el derribo del edificio de la Residencia antes de que se avance en el desarrollo urbanístico.