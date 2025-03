El Gobierno asturiano ironiza con la unión entre PP y Foro: "Es la crónica de un pacto anunciado"

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Peláez, ha ironizado este sábado sobre el acuerdo entre PP y Foro en la Junta General para unir su oposición al Ejecutivo del socialista Adrián Barbón. "Es la crónica de un pacto anunciado", ha dicho en respuesta a los medios con motivo del pacto suscrito en sede parlamentaria.

Pelaéz, que compareció en rueda de prensa junto al también consejero Alejandro Calvo tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha apuntillado que este órgano no valora lo que hace o no la oposición. No obstante, ha señalado como "reflexión personal", en base a una impresión anticipada por el presidente Barbón, que ya se veía una "actitud extraña" en Foro.

"Como en la novela de Gabriel García Márquez, 'Crónica de una muerte anunciada', en este caso es la crónica de un pacto anunciado", ha apuntado, añadiendo que "llama la atención que se haga a mitad de legislatura".

Al respecto, incide en que Foro parece renunciar "a ser útil y a llevar adelante su programa político y negociar con el Gobierno". "Llama poderosísimamente la atención. Es que no estamos ni a mitad de legislatura y, sin embargo, Foro renuncia a ser útil", remarca.

"Tiene que ser un día triste para los votantes de Foro", ha dicho, al entender que ese acuerdo "de oposición" con el PP supone para Foro "una claudicación". Con todo, califica el acuerdo como "el pacto del no". "Han acordado votar a todo que no", ha dicho Peláez.