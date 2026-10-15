El gobierno asturiano lanza un fondo de 10 millones para favorecer la inversión de pymes y grandes compañías

El presidente de la SRP, David González; el consejero de Hacienda, Guillermo Pelaéz y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado financiará hasta el 70% de la inversión de proyectos empresariales en Asturias a través de préstamos ordinarios y participativos de entre 200.000 euros y cinco millones, con un plazo de devolución de diez años y dos de carencia. Estas son algunas de las líneas que incluye el nuevo Fondo de Consolidación Empresarial Alantre, gestionado por la Sociedad Regional de Promoción (SRP) y dotado con una cuantía inicial de diez millones.

Los consejeros de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez han presentado hoy la puesta en marcha de esta iniciativa, incluida en el acuerdo de concertación social. También ha participado el presidente de la SRP y director ejecutivo de la Agencia Sekuens, David González.

Guillermo Peláez ha indicado que una de las principales ventajas de este instrumento frente a otras modalidades de utilización de los fondos europeos son principalmente su flexibilidad. "Este fondo lo que permite es destinar los recursos de manera individualizada a proyectos concretos, es decir, es una ayuda o un instrumento financiero permite apoyar inversiones concretas ad hoc que consideremos son las adecuadas para incrementar esa capacidad productiva y la creación de empleo de calidad en el Principado de Asturias", ha indicado el consejero.

Según ha explicado Borja Sánchez, este fondo Alantre cuenta con dos productos financieros disponibles, La primera una línea de préstamos ordinarios, que ofrecerá financiación de entre 200.000 euros y cinco millones por proyecto.

En este caso el plazo de devolución podrá situarse entre uno y diez años, con un periodo de carencia de hasta dos años, durante el cual no se amortizará el capital. El tipo de interés se determinará al conceder la financiación, con un máximo del euríbor más 0,75 puntos porcentuales.

Por otra parte estará la modalidad de préstamos participativos, dotada también con cinco millones y hasta un 70% del coste de la inversión, que combina una remuneración fija con otra variable vinculada a la evolución de la actividad empresarial. Sus condiciones de devolución se adaptarán a las características y al análisis de cada operación.

Alantre apoyará inversiones localizadas en Asturias para modernizar, diversificar, reconvertir o ampliar la capacidad productiva de las empresas. Entre los conceptos financiables figuran terrenos, construcciones, instalaciones, maquinaria y equipos, así como patentes, licencias y programas informáticos vinculados a la actividad productiva.

La SRP estudiará individualmente las solicitudes, valorará la viabilidad de la inversión, la capacidad de devolución y el cumplimiento de los requisitos. El procedimiento no será una convocatoria competitiva de subvenciones: cada operación requerirá una decisión motivada y estará sujeta a la disponibilidad de recursos.

Los beneficios obtenidos por cada operación del fondo se reutilizarán para apoyar nuevos proyectos de inversión de conformidad con los objetivos del programa, a través del mismo instrumento u otros.