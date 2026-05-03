El Gobierno asturiano pondrá PVC en lugar de la madera degradada de los pantalanes de sus puertos

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OVIEDO 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano tiene decidido sustituir la madera de iroko del pavimento de sus puertos, un compuesto que se ha visto degradado por las condiciones marinas, por nuevos materiales de fibra. Así, para sustituir el suelo de los pantalanes se contempla el empleo de tablas de policloruro de vinilo combinado (PVC) con fibras orgánicas que imita a la madera.

El Ejecutivo tiene en marcha un proceso de licitación para tal fin que asciende a 604.259 euros, IVA del 21 por ciento incluido. La licitación está prevista para las anualidades de 2026 (150.000 euros) y 2027 (454.259 euros). El plazo límite para que las empresas presenten ofertas finaliza el día 14 de mayo.

La sustitución afectará a los puertos de Castropol, Figueras, Navia, Puerto de Vega, Cudillero, San Juan de la Arena, Luanco, Candás, El Puntal, Lastres, Ribadesella y Llanes.

Según la documentación que acompaña a la licitación, consultada por Europa Press, la Administración busca con esa sustitución de madera por PVC mejorar la seguridad y la durabilidad en el entorno marino.

"Los pavimentos actualmente existentes en los pantalanes instalados en estos puertos son de madera de iroko y han llegado a un grado de envejecimiento tal que produce roturas continuas, con el consiguiente peligro de accidente para los usuarios de las instalaciones, motivo por el cual se considera necesario acometer a la mayor brevedad posible las actuaciones proyectadas para renovar el pavimento existente en los citados pantalanes", señala el Gobierno en la memoria justificativa.

Añaden que la madera de iroko es un material que actualmente está "en desuso", precisamente ante la aparición de nuevos materiales de fibra, que no son alterados por el ambiente marino.