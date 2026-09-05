El Gobierno de Asturias concluye inversiones de 555.000 euros para recuperar espacios naturales de la ría del Eo

Archivo - Ría del Eo, límite entre Asturias y Galicia, desde Ribadeo (Galicia) con los astilleros Armón al fondo y el puente de la Autovía del Cantábrico A-8 a su paso por la localidad. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha concluido un conjunto de inversiones por un valor total de 555.000 euros destinadas a la recuperación de espacios naturales en el entorno de la ría del Eo, en el marco del proyecto europeo 'Post Life'.

Las actuaciones, ejecutadas por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, han supuesto la restauración de hábitats naturales en el corredor fluvio-estuarino y la mejora de los accesos a diversos espacios públicos situados en los concejos de Castropol y Vegadeo.

Entre los enclaves intervenidos destacan la laguna de Villadún, en Castropol, donde la Consejería ha acondicionado el entorno y ha rehabilitado la caseta dedicada al avistamiento de avifauna. De igual modo, las obras de mejora han alcanzado a los puntos de observación de aves ubicados en punta del Torno, punta Espiela, el área de Serrasa y la playa de Arnao, además de contemplar la ordenación del entorno de la playa de Salías.

El proyecto ha abordado la mejora del estado de conservación de las lagunas de Arnao-Villadún y la recuperación de la laguna natural en el entorno de la playa de Penarronda, monumento natural de Castropol, mediante la retirada de vegetación y la realización de labores de acondicionamiento.

Financiadas a través del fondo de recuperación Next GenerationEU y gestionadas mediante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estas actuaciones han tenido como objetivo revertir la pérdida de biodiversidad, garantizar el uso sostenible de los recursos y asegurar un estado óptimo de protección en la zona.

La ría del Eo cuenta con la declaración de Zona de Especial Conservación (ZEC) dentro de la Red Natura 2000 y se integra en la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón, reconocida por la UNESCO en 2007, además de estar amparada por el convenio internacional Ramsar para la protección de humedales.