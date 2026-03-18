El Gobierno de Asturias confía en una rápida aplicación de ayudas y bonificaciones para los transportistas

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, reunido con los presidentes de Asetra y Cesintra, Ovidio de la Roza y Manuel Ángel García. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, se ha reunido este miércoles con los presidentes de la Asociación de Empresarios del Transporte y Aparcamiento de Asturias (Asetra) y de la Central Empresarial de Servicios Internacionales y Nacionales del Transporte (Cesintra), Ovidio de la Roza y Manuel Ángel García, respectivamente, a quienes ha transmitido el respaldo total del Ejecutivo autonómico a sus demandas ante la crisis generada por la subida del precio de los combustibles.

Calvo se ha mostrado confiado en que el paquete de medidas en el que trabaja el Gobierno central entre en funcionamiento con la máxima rapidez y ha considerado necesarias tanto la bonificación efectiva al combustible profesional que permita aliviar de forma inmediata los costes del sector como las ayudas directas por vehículo, especialmente para el transporte pesado.

El consejero ha defendido un refuerzo ágil del sistema de devolución del gasóleo profesional y otros mecanismos que garanticen la transparencia en la fijación de los precios de los carburantes. "España ha mantenido una posición ejemplar y fuerte ante una guerra ilegal y provocada por el presidente de los Estados Unidos. Ése es el origen de toda esta situación y nadie debe olvidarlo", ha recordado.

Calvo ha garantizado que el Gobierno del Principado seguirá trabajando de la mano del sector y en coordinación con el Ejecutivo central para que las medidas que se adopten sean eficaces, lleguen a tiempo y den respuesta a las necesidades reales del transporte.