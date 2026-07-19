El Gobierno de Asturias convoca la primera edición de los Premios Asturias Paraíso Natural

Imagen de la promoción turística del Gobierno del Principado. - PRINCIPADO

OVIEDO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, a través de la Viceconsejería de Turismo, ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para la primera edición de los Premios Asturias Paraíso Natural, unos galardones que reconocerán anualmente la excelencia, el talento y el compromiso de personas, empresas, entidades e instituciones que contribuyen al desarrollo y la proyección del turismo asturiano.

Las candidaturas, que deben ser propuestas por entidades, podrán presentarse hasta las 15.00 horas del 11 de agosto. La información sobre la convocatoria, las bases reguladoras y la documentación necesaria está disponible en el portal Turismo Asturias Profesional. https://www.turismoasturiasprofesional.es/premios-asturias-paraiso-natural

Según ha informado este domingo el Ejecutivo asturiano, la entrega de los premios tendrá lugar el 17 de septiembre en Avilés, en un acto que reunirá a representantes del sector turístico asturiano.

La convocatoria contempla cuatro categorías: Trayectoria Turística, para reconocer una trayectoria profesional, empresarial o institucional relevante para el desarrollo del turismo en Asturias; Innovación Turística, dirigida a proyectos, productos, servicios o modelos de gestión innovadores; Turismo Sostenible, para iniciativas que integren criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica; y Proyección de Asturias, destinada a distinguir a personas o entidades cuya labor haya contribuido a reforzar el prestigio y la imagen del Principado como destino turístico, aunque su actividad principal no pertenezca al sector.

Estos reconocimientos toman el relevo de los galardones concedidos en 2025 con motivo del 40.º aniversario de la marca Asturias Paraíso Natural. Con esta convocatoria anual, el Ejecutivo asturiano consolida un instrumento permanente para visibilizar y reconocer iniciativas y trayectorias vinculadas al turismo.

La vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha señalado que los premios "nacen para reconocer el talento, la dedicación y el compromiso" de quienes contribuyen a hacer de Asturias un destino "cada vez más competitivo, sostenible y reconocido".

Llamedo ha destacado asimismo la labor de las personas, empresas y entidades del sector turístico que "innovan, emprenden y trabajan con enorme profesionalidad", y ha subrayado que los galardones pretenden agradecer su contribución y visibilizar proyectos que puedan inspirar al conjunto del sector.

Las candidaturas serán evaluadas por un jurado integrado por personas de reconocido prestigio en los ámbitos turístico, empresarial, institucional, académico y cultural, que valorará las propuestas conforme a los criterios establecidos en las bases de la convocatoria.