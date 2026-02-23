Gobierno de Asturias convoca a una reunión a la SEPI, sindicatos y Hunosa para abordar el futuro de la empresa

El presidente del Principado, Adrián Barbón. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha anunciado este lunes la convocatoria de una reunión con la SEPI, Hunosa y sindicatos mineros para abordar el futuro de la hullera pública tras la paralización del proyecto de La Pereda.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Peláez ha indicado que será la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, dirigida por Borja Sánchez, la que convocará la reunión, aunque todavía no se ha determinado la fecha.

Peláez ha destacado que Hunosa es una empresa estratégica de "vital importancia" tanto para las comarcas mineras como para Asturias, y el proyecto de La Pereda (Mieres), es "estratégico y fundamental" para el mantenimiento de la empresa.

El titular de Hacienda ha resaltado las "diferencias" entre el gobierno actual en Asturias y las fuerzas políticas de la derecha, después de que el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, se reuniese la pasada semana con los sindicatos de Hunosa.

En 2018, ha recordado, el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) envió el plan de cierre de Hunosa a la Unión Europea. "Hay que saber dónde está cada uno", ha subrayado, remarcando que "el PP apostó por el cierre de Hunosa".

REUNIÓN PSOE-IU

Por otro lado, y en referencia a la reunión que IU ha pedido al PSOE para abordar el estado de la coalición del Gobierno asturiano, Peláez ha afirmado que ambas fuerzas están trabajando para fijar la fecha y ha defendido el diálogo entre distintos partidos.

El portavoz del Ejecutivo asturiano ha recordado que el Gobierno de Asturias "dota de estabilidad" a la región, con siete presupuestos aprobados en siete años, algo que contrasta con la "inestabilidad de la derecha ahí donde intentan gobernar".