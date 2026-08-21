El Gobierno de Asturias destina 9,69 millones a reforzar los programas sociales de las entidades sin ánimo de lucro

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OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha abierto una convocatoria de ayudas por importe de 9.690.000 euros destinada a respaldar la labor de las entidades sin ánimo de lucro en el desarrollo de programas de interés general con fines sociales en 2027.

La financiación para esta iniciativa procede del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y del impuesto de sociedades.

La convocatoria tiene como objetivo apoyar iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, prevenir situaciones de vulnerabilidad, reforzar la inclusión social y promover la participación activa de la ciudadanía.

Las subvenciones se distribuyen en cinco líneas de actuación: Inserción social e inclusión activa de población especialmente vulnerable (3.350.000 euros); Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia (2.932.000 euros); Garantía de los derechos de la infancia y la familia, (2.000.000 euros); Longevidad activa, inclusiva y significativa (1.225.000 euros); y Participación solidaria de la ciudadanía (183.000 euros).

La convocatoria fomentará los proyectos destinados a combatir la soledad no deseada, en consonancia con los objetivos de la Estrategia Asturiana sobre Soledad no Deseada 2025-2030.

Además, las ayudas incorporan por primera vez financiación específica para programas de innovación social y modelos experimentales orientados al desarrollo de proyectos piloto, nuevas metodologías de intervención, soluciones tecnológicas accesibles, iniciativas participativas y sistemas avanzados de evaluación que contribuyan a mejorar la inclusión social, la intervención comunitaria y el bienestar de la ciudadanía.