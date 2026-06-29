El Gobierno de Asturias financia con 18.000 euros un programa de moda regenerativa

Presentación del proyecto 'Raices Beta'. - PRINCIPADO

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, ha presentado hoy en Mieres Raíces Veta, un programa de moda regenerativa, financiado con 18.000 euros por el Gobierno de Asturias, que "aspira a consolidar un modelo sostenible, basado en la innovación social y la participación ciudadana, frente al consumo masivo". "No hablamos únicamente de una cuestión ambiental, sino también de una oportunidad de generar cultura, creatividad, formación y desarrollo local", ha asegurado González.

A partir del 1 de septiembre se pondrán en marcha en el Ateneo de Turón tres talleres prácticos de reciclaje de prendas y estampación vegetal y mineral. Las creaciones que surjan de esos talleres se mostrarán en un desfile que tendrá lugar el 11 de septiembre, a las 20.00 horas, en el pozo Santa Bárbara de Mieres. Cada uno de los talleres contará con 15 plazas y la inscripción es gratuita.

Durante la presentación, González ha considerado que la Agenda 2030 debe tener un impacto "real y papable en lo cotidiano", al tiempo que ha subrayado el valor simbólico de que este programa de moda surja "del pasado extractivo de la cuenca minera", para transformar materiales en desuso y crear nuevas oportunidades y aprendizajes.

Por su parte, el director general de la Agenda 2030, Juan Ponte, cuyo departamento financia la iniciativa, ha asegurado que las administraciones públicas han de pasar "de las palabras a los hechos" mediante actividades pioneras. "Nosotros y nosotras no vendemos humo, ofrecemos actividades que, como estas, son pioneras. Entramos en la era de la acción climática y eso significa cambiar las relaciones que tenemos con la naturaleza. La moda es fundamental en este asunto", ha explicado Ponte, quien ha situado el sector textil en el eje de la producción responsable, el empleo de calidad y el comercio justo.

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, ha agradecido el respaldo del Gobierno de Asturias y ha elogiado una iniciativa que demuestra que los residuos acumulados en los hogares pueden transformarse en una vía para generar riqueza en una comarca en pleno proceso de reconversión.