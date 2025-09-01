El Gobierno de Asturias moviliza 48 millones para impulsar proyectos eólicos que generarán 600 empleos

OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes en Consejo de Gobierno la concesión de 48 millones de euros en ayudas a cuatro grandes proyectos empresariales ligados al desarrollo de la energía eólica, tanto terrestre como marina, y que permitirá "avanzar en la transformación industrial del Principado hacia una economía más verde y descarbonizada".

Las iniciativas, promovidas por cinco compañías (Windar y Dacero, en un proyecto conjunto, DeaAstúrica, Idesa Fabrication y Asturfeito), permitirán la creación de más de 600 empleos directos. Todas ellas desarrollarán nuevas instalaciones y procesos industriales vinculados a las energías renovables, con especial peso en la fabricación de componentes para turbinas eólicas offshore.

Estas subvenciones, según ha informado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, están financiadas con cargo al Fondo de Transición Justa (FTJ) y permitirán movilizar más de 245 millones en inversiones. Las ayudas aprobadas corresponden a la primera convocatoria del FTJ dirigida a grandes empresas en Asturias y cubren el 20% de la inversación que las compañías han realizado para desarrollar sus iniciativas.

El consejero ha destacado que, además del empleo directo, estas iniciativas generarán un "efecto tractor" sobre la cadena de valor regional, con impacto positivo en pymes locales, servicios auxiliares y sectores como el comercio o la hostelería. También insistió en que los puestos de trabajo estarán dirigidos especialmente a mujeres, jóvenes y personas desempleadas, con un compromiso de mantenimiento de al menos cinco años.

"Estamos hablando de proyectos que son verdaderos factores de reactivación económica y tecnológica", ha afirmado. En este sentido, destacó que la elevada calidad de las propuestas obligó al Ejecutivo a aumentar la dotación de la convocatoria de 40 a 48 millones, lo que demuestra, a su juicio, "la implicación y ambición del tejido empresarial asturiano".

Entre los proyectos destaca el impulsado conjuntamente por Windar y Dacero Offshore, que prevé la creación de una planta para fabricar monopiles XXL en los terrenos de la antigua Alcoa, en Gozón y Avilés.

Con una inversión subvencionable de 140 millones y una ayuda de 27,1 millones, el proyecto generará 340 nuevos puestos de trabajo. Por su parte, DeaAstúrica, filial de Daorje, construirá en Gijón un centro para ensamblar estructuras flotantes para eólica marina, con una subvención de 17,2 millones y la creación de 215 empleos, priorizando la contratación de mujeres, jóvenes y personas desempleadas.

Idesa Fabricación (Idefab) ampliará su capacidad de producción en Avilés con una inversión de 4,8 millones (960.000 euros en ayudas) para mantener en la región la fabricación de componentes de alto valor añadido, con la previsión de crear 12 empleos. Finalmente, Asturfeito recibirá 2,7 millones para una inversión total de 13,5 millones en nuevas instalaciones orientadas al sector renovable, con 34 empleos directos comprometidos.

El consejero recordó que Asturias es la comunidad más beneficiada por el Fondo de Transición Justa en España, con 263 millones de euros asignados hasta 2027, de los cuales el 80% se destinarán a apoyar iniciativas empresariales.

Por último, animó al tejido empresarial a seguir participando en futuras convocatorias del FTJ y de otras líneas de financiación, "porque la transformación hacia una industria más moderna, sostenible y generadora de empleo no se construye con una sola acción, sino con una estrategia sostenida en el tiempo".

OTROS ACUERDOS

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes un gasto de 20,5 millones de euros en ayudas destinadas a fomentar la inclusión laboral de más de 3.500 personas con discapacidad, en empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro, así como en centros especiales de empleo. Las subvenciones, que se gestionarán a través del Sepepa, cubrirán los costes salariales de estas plantillas y se distribuirán en dos anualidades: 6,3 millones en 2025 y 14,2 millones en 2026.

El Ejecutivo también ha aprobado una partida de 102.000 euros para renovar el convenio con la Universidad de Oviedo que financia la Cátedra de Cambio Climático, un espacio dedicado a la investigación, formación y divulgación científica sobre los riesgos, impactos y desafíos del calentamiento global en Asturias. Esta cátedra forma parte de la Estrategia de Acción por el Clima del Principado y ofrece apoyo a proyectos de investigación, organización de eventos académicos y promoción de estudios universitarios en la materia.