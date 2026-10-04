El Gobierno de Asturias pone en marcha 'Adopta un humedal' para estudiar y conservar siete espacios naturales

Presentación del proyecto a estudiantes en la Feria de la Ciencia. - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, a través de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (Ficyt), pone en marcha Adopta un humedal, una iniciativa de ciencia ciudadana que movilizará a más de 500 personas para estudiar y contribuir a la conservación de siete humedales.

El programa, según detalla el Principado en una nota de prensa, combina investigación científica, educación ambiental y participación social para generar información sobre el estado ecológico, la biodiversidad y la capacidad de captura de carbono de estos espacios naturales.

El proyecto está desarrollado por un equipo de la Universidad de Oviedo, bajo la dirección de los investigadores Eva García Vázquez y Eduardo Dopico Rodríguez, y gestionado por la Fundación Universidad de Oviedo. La dirección y coordinación se llevará a cabo desde Ficyt, en colaboración con el personal investigador universitario y con los equipos de ciudadanía científica que se constituirán en distintos puntos del territorio.

La iniciativa contará inicialmente con la participación de alumnado y profesorado de quince institutos, así como de asociaciones ambientales y sociales, colectivos vecinales, centros de mayores y personas voluntarias. La previsión es contar con más de medio centenar de participantes, si bien el programa permanecerá abierto a la incorporación de otros centros educativos, entidades y personas interesadas.

El objetivo es "formar una red estable de conocimiento y cuidado de los humedales que permita acercar la investigación a la sociedad y obtener datos útiles para orientar futuras medidas de conservación y restauración". "El carácter intergeneracional será otro de sus rasgos distintivos, puesto que, junto con el alumnado de los centros educativos, se organizarán equipos en centros de mayores", añaden desde el Principado.

SIETE HUMEDALES

Los trabajos se centrarán inicialmente en siete espacios incluidos en el Inventario Español de Zonas Húmedas: las rías del Eo, Avilés, Villaviciosa y Ribadesella, los embalses de La Granda y Trasona y el humedal de La Furta. La selección reúne cuatro humedales costeros y tres de agua dulce, aunque alguno podría sustituirse si surgieran dificultades imprevistas para acceder a los puntos de muestreo.

Adopta un humedal permitirá obtener información sobre la temperatura y la acidez del agua, la presencia de contaminantes nitrogenados y mercurio, la cobertura vegetal, las especies animales y vegetales visibles, el tipo de fondo y la existencia de residuos. También se recogerán datos de los árboles situados en las orillas, como la especie y la circunferencia, que ayudarán a realizar estimaciones sobre su contribución a la retención de carbono.

El voluntariado se organizará en equipos que adoptarán uno de los humedales en función de su proximidad o de su vinculación con la zona. Antes de comenzar los trabajos de campo, el personal investigador impartirá sesiones formativas en los centros educativos, las asociaciones participantes y dependencias de la Universidad. Cada grupo dispondrá de un kit con materiales para medir diferentes parámetros ambientales y documentar el estado del ecosistema.

ADN AMBIENTAL

Uno de los principales elementos innovadores del proyecto será el uso de ADN ambiental, una tecnología emergente que permite detectar especies presentes en un ecosistema a partir de pequeñas trazas biológicas que quedan suspendidas en el agua. Gracias a esta metodología será posible identificar organismos difíciles de observar directamente, detectar especies invasoras y obtener información sobre la biodiversidad de los humedales sin alterar el entorno natural.

En esta primera fase, los análisis se dirigirán especialmente a detectar y elaborar un mapa de distribución del cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus), una de las especies invasoras con mayor impacto sobre los ecosistemas acuáticos europeos.

La información obtenida permitirá conocer la presencia de este crustáceo, identificar posibles amenazas ambientales y estimar la capacidad actual de retención de carbono de los espacios estudiados, en línea con la aplicación del Real Decreto 214/2025, que incorpora por primera vez los humedales como espacios susceptibles de contribuir a la compensación de emisiones de dióxido de carbono. También servirá para valorar el efecto potencial de medidas como la limpieza de residuos, el control de fuentes contaminantes, la recuperación de zonas deterioradas o la actuación frente a especies invasoras.

Además de los trabajos de campo y análisis científico, el programa contempla actividades divulgativas, exposiciones y encuentros con entidades públicas y privadas interesadas en la conservación de estos ecosistemas, con el objetivo de generar una red estable de colaboración que garantice la continuidad de las acciones más allá de la duración del proyecto.