El Gobierno de Asturias reforzará su banco de ADN para impulsar la identificación de víctimas del franquismo

Acto de entrega de los restos mortales de las 61 víctimas halladas en la exhumación de la fosa común de El Rellán, celebrado en el cementerio de Grado. - PRINCIPADO

OVIEDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado que el Principado reforzará su banco de ADN y ha realizado un llamamiento a todas las familias de personas desaparecidas durante la represión franquista que todavía no hayan aportado muestras biológicas.

Así lo ha trasladado hoy el consejero durante el acto de inhumación de los restos de las 61 personas exhumadas de la fosa común de El Rellán, celebrado en el cementerio de Grado.

Zapico ha estado acompañado por el alcalde de Grado, José Luis Trabanco; el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva; la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, y la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado.

Desde el Gobierno asturiano destacan que ha supuesto "un paso fundamental" al permitir que los restos recuperados de la represión reciban "una sepultura digna" y, cuando resulte posible, se entreguen a sus familiares.

El consejero ha explicado la necesidad de que las familias que tengan constancia de allegados desaparecidos faciliten sus muestras de ADN, puesto que las investigaciones apuntan a que muchas víctimas fueron trasladadas deliberadamente lejos de sus lugares de origen antes de ser asesinadas. Por ello, el Ejecutivo autonómico prevé seguir cotejando los perfiles obtenidos en El Rellán con los procedentes de otras exhumaciones realizadas en distintos puntos de la comunidad.

Zapico confía en que el Gobierno de España ponga en marcha este año el banco nacional de ADN previsto en la Ley de Memoria Democrática, herramienta que ha calificado de "instrumento decisivo" para comparar perfiles genéticos entre comunidades autónomas y aumentar de forma significativa las posibilidades de identificación.

ANÁLISIS GENÉTICOS REALIZADOS

Los trabajos arqueológicos y forenses desarrollados en la fosa de El Rellán han permitido recuperar los restos de 61 víctimas. Los análisis genéticos realizados hasta la fecha han logrado identificar a dos personas, mientras que otras 50 muestras de ADN permanecen a la espera de encontrar coincidencias familiares. Por su parte, en nueve casos no ha sido posible obtener un perfil genético concluyente.

El consejero ha reconocido que estos resultados dejan una sensación "agridulce", especialmente entre las familias que todavía no han podido confirmar la identidad de sus seres queridos, pero ha garantizado que la dificultad del proceso no les llevará "ni a tirar la toalla ni a rendirnos en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación".

Durante su intervención, también ha destacado la labor desarrollada por el Ayuntamiento de Grado, al que ha calificado de "referente y ejemplar en políticas de memoria democrática para todo el país.