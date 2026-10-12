El Gobierno de Asturias representa a las CCAA en el Consejo de Medio Ambiente de la UE este semestre

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, en una reunión telemática. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y la directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, participarán este lunes en Luxemburgo en la reunión del Consejo Consultivo de Asuntos Medioambientales Europeos, en la que Asturias ejerce durante este semestre la representación del conjunto de las comunidades autónomas.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, el encuentro permitirá analizar y coordinar los asuntos ambientales que marcarán la agenda comunitaria y preparar la posición española de cara al Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE), que se celebrará también este lunes.

Entre los principales temas que se abordarán figura la revisión del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS), y la preparación de las posiciones ante las próximas conferencias internacionales sobre biodiversidad (COP17) y cambio climático (COP31).

La participación en este órgano "permite trasladar a las instituciones europeas las necesidades y perspectivas de los diferentes territorios, además de favorecer la coordinación entre las comunidades autónomas antes de fijar la posición española".

El consejero Alejandro Calvo ha destacado que esta labor "supone una responsabilidad importante, porque permite que la perspectiva de las autonomías esté presente en la definición de las posiciones españolas ante las instituciones europeas".

Calvo ha señalado que la agenda ambiental de la Unión "tiene una incidencia directa sobre el territorio y sobre sectores económicos estratégicos". Por ello, ha defendido la importancia de que las comunidades participen activamente en los procesos de coordinación y en la preparación de las decisiones que afectan a su ámbito geográfico.

Durante este semestre, Asturias continuará ejerciendo su labor de representación y coordinación de las autonomías españolas en materia medioambiental ante las instituciones de la UE.