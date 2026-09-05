El Gobierno de Asturias se sitúa entre los líderes en ejecución de fondos europeos de salud digital al rozar el 100%

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OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha ejecutado el 99,86% de los fondos europeos asignados para el desarrollo de la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta cifra sitúa a la comunidad autónoma entre los territorios con mayor grado de cumplimiento de las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), tras haber destinado un total de 19,35 millones de euros a la modernización tecnológica de su sistema sanitario.

Según ha informado la administración autonómica a través de una nota de prensa, el nivel de ejecución alcanzado supera la media nacional, que se sitúa en el 94,8%. La inversión efectuada se ha distribuido en seis áreas estratégicas dirigidas a reforzar la atención primaria, así como a implantar soluciones de inteligencia artificial, telemonitorización, medicina personalizada y gestión de la historia clínica digital.

Por líneas de actuación, la partida de mayor cuantía se ha orientado a reforzar la sostenibilidad, la eficiencia y la equidad en el acceso al sistema sanitario, con 5,41 millones de euros (100% ejecutado). Le siguen el Plan de Transformación Digital de Atención Primaria, dotado con 6,08 millones (100%), y el programa de Atención Digital Personalizada, con 5,39 millones de euros (100%).

Las actuaciones también han incluido la financiación del Espacio Nacional de Datos de Salud, con 887.905 euros asignados (97,2% ejecutado); el Sistema de Información Genómica del SNS (SiGenES), con 803.150 euros (99,4%); y la red Únicas para la atención a enfermedades raras, que ha contado con 533.333 euros (100%).

Estas partidas han permitido desplegar iniciativas como el repositorio de datos sanitarios 'Cuélebre', herramientas de inteligencia artificial para el apoyo al diagnóstico dermatológico, radiológico y de retinografías, la historia clínica electrónica móvil y el proyecto XANA de integración de datos genómicos en el Sespa.

Para garantizar su continuidad y evolución, el mantenimiento de los proyectos digitales desarrollados en Asturias requerirá una inversión anual estimada de 3,35 millones.