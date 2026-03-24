El Gobierno central autoriza la firma del convenio para la demolición del viaducto de Carlos Marx

Simulación de la urbanización de la fase cero del Plan de Vías, en Gijón, que incluye la demolición del viaducto de Carlos Marx. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

GIJÓN, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a suscribir con el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, a través de Adif, el convenio para la ejecución de la primera fase de obras de la nueva estación intermodal de la ciudad, cuyo coste máximo asciende a 54,3 millones de euros.

Según una nota de prensa del Ministerio, esta primera fase comprende la urbanización de la zona del viaducto de Carlos Marx y es imprescindible para la posterior ejecución de la nueva estación intermodal.

En este caso, Adif asumirá unos 34,09 millones de euros, mientras que el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón aportarán 10,1 millones de euros cada uno.

Asimismo, el Consistorio gijonés aprobará el proyecto previamente a la licitación de las obras, para lo que contará con el asesoramiento de Adif, que contratará la ejecución de los trabajos.

Una vez finalizadas, las obras serán entregadas al Ayuntamiento para su puesta en servicio y mantenimiento, salvo las rampas del futuro aparcamiento y el pozo de cruce del colector principal, que serán de titularidad de Adif.

El desarrollo de la nueva estación intermodal de Gijón se enmarca en el protocolo suscrito por el Ministerio de Transportes, el Principado, el Ayuntamiento, Adif y la sociedad Gijón al Norte para impulsar la integración del ferrocarril en la ciudad.

El proyecto, según el Ministerio, resuelve, por un lado, la conexión de la línea de cercanías de ancho convencional con el túnel del Metrotrén de Gijón y, por otro, las actuaciones relativas a la nueva estación intermodal y su entorno.

DERRIBO DEL VIADUCTO

La primera fase de las obras de la estación intermodal de Gijón comprende la eliminación del viaducto de la calle Carlos Marx, así como del paso inferior existente bajo la estructura, y su sustitución por un nuevo vial en superficie entre la avenida de José Manuel Palacio Álvarez y la glorieta de intersección de la calle Carlos Marx con la avenida de Portugal.

La actuación incluye la construcción de una nueva glorieta en la intersección entre las calles Carlos Marx y Sanz Crespo, a la altura de la actual estación ferroviaria, que a futuro dará continuidad a la calle Sanz Crespo.

También se reordenará la glorieta-hipódromo de la avenida José Manuel Palacio Álvarez, dando continuidad a todas las calles laterales que confluyen en ella. Todo este nuevo viario urbano permitirá mejorar el acceso a la actual estación ferroviaria de Sanz Crespo.

NUEVO COLECTOR

Además, en la actuación destaca la ejecución de un nuevo colector de gran sección que sustituirá a los dos colectores que discurren por las inmediaciones de la actual estación. La estructura discurrirá bajo la calle Carlos Marx, incluyendo el tramo entre pantallas que permite el cruce entre el túnel de conexión con el Metrotrén y el colector.

También se ejecutarán las rampas de acceso, desde la calle Carlos Marx, al futuro aparcamiento de la estación intermodal, y la adecuación para el paso de vehículos de la losa de cubrimiento del tanque de tormentas ubicado en la avenida José Manuel Palacio Álvarez, además de otras actuaciones como obras de drenaje, servicios urbanos y la instalación de mobiliario urbano.

Por otra parte, se ejecutará el pozo de cruce del colector principal, que servirá como parte de la conexión del túnel del Metrotrén. Este elemento será asumido en la fase 2, como parte integrante del nuevo túnel ferroviario del Metrotrén.