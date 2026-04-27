El Gobierno creará tres nuevas plazas fiscales en Asturias

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OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este lunes la propuesta de distribución territorial de las 200 nuevas plazas fiscales que el Gobierno creará y convocará este 2026. Supondrá un incremento de la plantilla actual del Ministerio Fiscal del 7,13%, al pasar de 2.804 plazas a 3.004. De esas 200 nuevas plazas, tres se crearán en Asturias, lo que supondrá un incremento del 5,66% de su plantilla actual.

En una atención a medios realizada junto a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, el ministro ha subrayado que se crearán plazas fiscales en todas las comunidades autónomas y órganos centrales y que la propuesta se ha elaborado teniendo en cuenta tanto la carga de trabajo como el dimensionamiento actual de las plantillas.

El ministro ha destacado que esta creación de plazas fiscales se suma a la también histórica creación de plazas judiciales, 500 este 2026, que supondrá un incremento del 8,5% de la planta judicial en nuestro país.

En Asturias se crearán siete plazas de jueces para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales o el Tribunal Superior de Justicia, que también se crearán este 2026. Se trata de la mayor ampliación de la planta judicial en la historia de Asturias.

En total, el Ministerio invertirá más de 22,5 millones de euros en crear estas 200 plazas de fiscales para mejorar y agilizar el Servicio Público de Justicia. Este lunes se inicia el proceso para la aprobación definitiva del Real Decreto que crea las 200 plazas en el Consejo de Ministros.