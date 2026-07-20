El Gobierno destaca la mejora económica del Principado

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del gobierno, Guillermo Peláez, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, han informado en rueda de prensa sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno. - PRINCIPADO

OVIEDO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha analizado en su reunión semanal los principales indicadores económicos de la comunidad, que constatan una clara mejoría. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha dado cuenta de los últimos datos sobre creación de empresas y evolución de empleo. Según ha trasladado Sánchez en rueda de prensa, el Principado ha cerrado el primer semestre con 953 nuevas sociedades constituidas, el mejor dato de la serie comparada desde 2016.

Además, el consejero de Industria y Empleo ha manifestado que la afiliación a la Seguridad Social continúa avanzando, con un total de 406.320 cotizantes a fecha 15 de julio. Esta cifra supone casi 4.000 puestos de trabajo más que a finales de junio.

Según ha indicado el titular de empleo, el balance de creación de empresas no solo supera con claridad los registros de los primeros seis meses de 2025, sino que sitúa la comunidad en el mejor arranque semestral de la última década.

Por su parte, la positiva evolución del empleo permite consolidar el hito alcanzado en junio, cuando se superaron las 400.000 personas afiliadas por primera vez desde finales de 2008.

"Asturias acredita un momento económico favorable, con más iniciativa emprendedora y más empleo. Son datos que reflejan confianza, dinamismo y capacidad para generar actividad", ha manifestado Borja Sánchez, que no obstante se ha mostrado prudente.

Así ha manifestado que "le gusta ser prudente, tener los pies en la tierra". "Los datos son buenos, indudablemente, pero esto no puede conducirnos de ninguna manera a ser autocomplacientes, nos queda mucho trabajo por delante para seguir ensanchando nuestra base empresarial, para seguir atrayendo inversiones, para consolidar más empleo estable, más empleo de calidad", ha manifestado.