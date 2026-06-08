El Gobierno dice que nombrará a otro director en Valgrande-Pajares y que seguirá realizando el plan de inversiones

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OVIEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha dicho que el Ejecutivo nombrará a un nuevo director para la estación de Valgrande-Pajares, tras la dimisión del último, y que seguirá adelante con el plan de inversiones en el complejo.

Ha sido este fin de semana cuando trascendía la dimisión de Javier Martínez como director del complejo, criticando el trato recibido por el Principado.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre las declaraciones de Martínez, Peláez no ha querido entrar en polémicas. "Nosotros aceptamos la dimisión y ahora habrá que nombrar a un nuevo director", ha comentado, señalando que la designación para el cargo es un proceso administrativo reglado, sin margen para la discrecionalidad.

En cuanto a Valgrande-Pajares, el dirigente asturiano ha comentado que seguirán con la hoja de ruta del Principado para la instalación con una inversión y una mejora "constante" en el complejo.

"Nuestro plan es seguir con ese plan de infraestructuras, de inversiones, de mejora, que en total sumarán 20 millones de euros y que entra ahora en su segunda fase", ha comentado.