El Gobierno dice que su trabajo en Valgrande-Pajares siempre ha estado dirigido a garantizar la seguridad

OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha afirmado este lunes que el trabajo de la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanesa Gutiérrez, y de la directora General de Actividad Física y Deporte, Manuela Fernández, siempre ha estado dirigido a "garantizar la seguridad de los usuarios de la estación".

Peláez ha sido preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno acerca de la denuncia ante Fiscalía que presentó el director de la estación Valgrande-Pajares, Javier Martínez, por la inacción de la Administración y deficiencias en materia de seguridad.

El dirigente asturiano se ha limitado a responder que han conocido ese asunto "por la prensa". En un acto en Oviedo también ha sido preguntada por el tema la propia Vanessa Gutiérrez, quien ha indicado que sabe lo que publican los medios de comunicación. "Con lo cual, me van a entender de que no me pronuncie sobre ello, también por los procedimientos que hay en marcha", ha apuntado.

En una rueda de prensa ofrecida por la mañana por el diputado de Vox Javier Jové, éste dijo que la decisión de destituir a Manuela Fernández ya estaba tomada y que Gutiérrez también quería dejar el cargo. Tanto Peláez como Gutiérrez no han dado credibilidad alguna a esas manifestaciones.