El Gobierno estima que la deuda viva se sitúe en 3.523 millones a finales de 2027

Guillermo Peláez y Mar García Salgado, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano estima que la deuda viva consolidada de Asturias se sitúe en 3.774 millones de euros en 2026 y que baje a 3.523 millones a finales del ejercicio 2027.

Las cifras las ha proporcionado este lunes la viceconsejera de Presupuestos y Financiación Autonómica, Mar García Salgado, en la rueda de prensa de presentación del proyecto de ley. "Son previsiones, evidentemente, pero la senda es claramente decreciente", ha dicho la dirigente autonómica.

Junto a Mar García Salgado ha comparecido en rueda de prensa el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, quien ha señalado que las cuentas se han configurado con la idea de cumplir con la regla de gasto.

No obstante, Peláez ha vuelto a insistir que sería importante contar con una regla de gasto "que funcione" y que "garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo".

"La situación financiera del Principado de Asturias, con esa reducción constante de la deuda, tanto en términos de proporción al PIB como en términos absolutos, pone de manifiesto la buena solvencia de las cuentas públicas del Principado de Asturias. Y lo que pedimos es que la regla de gasto se adapte a la normativa europea", ha comentado Peláez.