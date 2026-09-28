El Gobierno exige al PP que condene "con vehemencia" las palabras del diputado de Vox en el Debate de Orientación

El portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano ha reclamado al PP este lunes, a través de su portavoz Guillermo Peláez, que condene "con vehemencia" las palabras utilizadas por el diputado de Vox, Gonzalo Centeno ,durante el Debate de Orientación Política, dirigidas al presidente de la Junta General del Principado, y ha acusado a la formación de extrema derecha de utilizar un discurso "muy virulento" que traspasó el umbral de las "buenas prácticas parlamentarias".

El pasado viernes los micrófonos de la Junta captaban las palabras del diputado de Vox, Gonzalo Centeno que mandaba "a tomar por el culo" al presidente del Parlamento, Juan Cofiño.

"Frente a ese comportamiento de la extrema derecha nuestro rechazo más enérgico y sobre todo trasladar la necesidad de que en el Parlamento haya esa educación en trasladar las ideas, porque todo lo que supone superar determinadas barreras en el ámbito parlamentario traslada a la calle un mensaje preocupante y peligroso", ha dicho Peláez.

El portavoz del Ejecutivo ha indicado que en ese sentido igual que el Gobierno censura las palabras del diputado de Vox dirigiéndose al presidente de la Junta General del Principado de Asturias en "esos términos", les gustaría también que el Partido Popular expresara con la misma vehemencia el rechazo a esas formas parlamentarias.

"Yo creo que el Partido Popular si se dice una fuerza democrática, además con con vocación de gobierno como se dicen, tiene que condenar este tipo de cuestiones sin miramientos y ya hemos visto que acuden a este tipo de cuestiones al final siempre arrastrando los pies y movidos por el ruido", ha añadido.

Ha recordado Peláez que todos los parlamentarios que están representando a los ciudadanos y ciudadanas del Principado de Asturias tienen que dar un mensaje de ejemplo donde la confrontación de las ideas políticas y de la discrepancia debe hacerse desde el máximo respeto al adversario.

"Cuando se cruzan determinados umbrales, se naturaliza el insulto obviamente eso va calando en la calle y al final un clima de crispación que puede cristalizar en violencia", ha insistido.

SOLVENCIA DE BARBÓN

Peláez ha defendido el papel desempeñado por el presidente del Principado en el Debate de Orientación Política en el que considera "mostró la firmeza de las convicciones democráticas de este Gobierno en un momento donde las espirales extremistas, sobre todo en el marco de la extrema derecha, son tan preocupantes".