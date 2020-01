El Gobierno 'frena' en el Pleno la propuesta de mantener en la Casa Paquet el uso de Albergue de Peregrinos

Publicado 15/01/2020 14:25:06 CET

El PSOE rechaza parar el proceso de bolsas de Emulsa

GIJÓN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

PSOE e IU han votado en el Pleno en contra de la proposición plenaria de Ciudadanos para mantener el uso previsto inicialmente para la Casa Paquet de Albergue de Peregrinos, al justificar que el edificio presenta problemas de accesibilidad.

La propuesta fue votado a favor por Ciudadanos, Foro, PP y Vox, en contra por PSOE e IU y abstención de Podemos-Equo. La votación se ha repetido con la iniciativa del PP para elaborar un Plan Integral para promocionar el Camino de Santiago a su paso por la ciudad, y que fue debatida conjuntamente con la de Ciudadanos.

El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento, Santos Tejón, ha señalado que la Casa Paquet es adecuada, en su planta de abajo, para Oficina de Turismo, pero la segunda planta no lo es para sede del futuro albergue de peregrinos, por falta de accesibilidad del inmueble.

Y si bien ha reconocido que en la planta baja hay habitaciones adaptadas a personas con problemas de movilidad, no hay accesibilidad a la cocina, comedor o lavabos. El edil ha indicado incluso que el pasado lunes se invitó a Cocemfe para visitar la Casa Paquet y que hagan un informe sobre su accesibilidad. A la Casa Paquet está previsto llevar Infogijón y personal de Turismo que está en la Casa de la Palmera.

A juicio de Tejón, no sería serio que mientras todos hacemos bandera de quitar barreras arquitectónicas, cuando se habla del albergue de peregrinos se proponga un edificio a todas las luces inaccesibles.

Ha incidido, a este respecto, que el diseño y distribución interior del edificio fue concebido para un uso distinto y es "inviable" hacer reformas para adaptarlo por su nivel de protección. A esto ha sumado que la propiedad está dispuesta a cambiar los usos del contrato.

Tejón, asimismo, se ha mostrado de acuerdo con el plan integral del Camino de Santiago propuesto del PP al ser 2021 Año Xacobeo, con la salvedad de buscar otro edificio para la Casa Paquet. Sobre el Camino de Santiago, ha indicado que sí se editarán folletos, habrá presencia en actos promocionales turísticos y se dará información 'on line'.

"No están tratando de engañar a todos", ha indicado, no obstante, el concejal de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo, quien ha instado al Gobierno local a que no se escuden en la falta de accesibilidad y que digan abiertamente que no quieren un albergue de peregrinos.

En esta línea, ha insistido en que se podían adaptar más habitaciones en la planta baja para ser accesibles. Dicho esto, ha enfatizado que si no es accesible para ser albergue de peregrinos, tampoco para otro uso municipal.

Según Pérez Carcedo, de hacer otro uso, el Ayuntamiento se metería en "un conflicto" con la propiedad, a lo que ha sumado la cantidad de dinero ya invertida. Y sobre la visita de Cocemfe, ha animado al Gobierno local a que visite todos los edificios municipales para informar sobre su accesibilidad. "No hay ni un solo gimnasio adaptado a personas con problemas de movilidad", ha dado de ejemplo.

Por su parte, la concejala 'popular' Ángeles Fernández-Ahúja, sobre su iniciativa de promover el Camino de Santiago, ha defendido que no estamos para desaprovechar "oportunidad alguna.

Ha visto preciso, en este caso, mejorar la conservación del Camino a su paso por Gijón, su señalización y su mantenimiento anual, así como aprovechar espacios de centros municipales y salas de exposiciones de la Casa Paquet para eventos y exposiciones de todo tipo del Camino.

También ha defendido que la Casa Paquet sea un Albergue de Peregrinos que sea referente, y que el Muro de San Lorenzo sea un camino alternativo para llegar al Albergue, previa visita al casco histórico, Cimavilla, además de hacer una campaña de publicidad. El PP no se cree el argumento de la accesibiliadd para no mantener el uso previsto de Albergue de Peregrinos, a lo que ha dicho sospechar que hay otros motivos.

El portavoz de IU, Aurelio Martín, ha recalcado que una cosa es la promoción del Camino de Santiago como elemento cultural y otra la celebración religiosa del Xacobeo, a lo que ha defendido la laicidad de las instituciones.

La concejala de Vox Laura Hurlé, por contra, ha mostrado el "apoyo total" de su grupo ambas iniciativas, al tiempo que ha dicho que la Casa Paquet es una zona "inmejorable" de la ciudad para ofrecer este servicio de albergue. Sobre la accesibilidad, se ha preguntado cuántas personas que hacen el Camino tienen movilidad reducida.

Más dudas despierta a Podemos-Equo el convertir la Casa Paquet como Albergue de Peregrinos, si bien su portavoz, Yolanda Huergo, cree que la ciudad debería de tener el equipamiento de este tipo que se merece. También ha estado a favor de potenciar el Camino de la costa a su paso por Gijón, así como poner en valor este recurso turístico y cultural.

El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha recordado que cuando gobernaban firmaron el contrato de la Casa Paquet para ser oficina de turismo y Albergue de Peregrinos. Ha incidido, asimismo, que está garantizada la accesibilidad en la planta de abajo, al tiempo que ha remarcado que no se exige que sea al 100 por ciento.

BOLSA DE EMULSA

En el Pleno, por otro lado, no ha salido adelante una proposición de Foro para paralizar el proceso de selección de las bolsas de empleo de Emulsa y hacer unas nuevas bases consensuadas. La iniciativa ha sido votada favorablemente por Foro, PP y Vox, en contra PSOE, IU y Podemos-Equo y abstención de Ciudadanos.

En este punto, algunos grupos han defendido el empadronamiento en la ciudad como criterio a primar en las bolsas de empleo, mientras que desde el Gobierno local se ha echado mano de un informe del Defensor del Pueblo para recalcar que va en contra de la ley. Podemos-Equo, incluso, ha indicado que introducir esa puntuación sería "anticonstitucionalista"

El concejal de Foro Pelayo Barcia ha advertido, sobre esta cuestión, de que o se cambian las bases por otras consensuadas o irá al tribunal contencioso-administrativo. "No es ningún mérito ser perceptor del Salario Social", ha recalcado, como tampoco es mérito establecer cupos de edad, según él.

Por otro lado, el PP no ha contado con apoyos suficientes para crear un programa de perros de acompañamiento a víctimas de violencia de género. La propuesta contó con los votos del PP, Foro y Ciudadanos, en contra de PSOE, IU y Podemos-Equo y la abstención de Vox.