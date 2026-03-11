El Gobierno local afea a ADIF que se tuviera que enterar por la prensa de los planes para el Lauredal

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Gijón, Carmen Pérez Ordieres, interviene en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha afeado este miércoles a ADIF, durante un ruego en el Pleno Municipal, que no hubieran remitido al Ayuntamiento la documentación oportuna y que se hayan tenido que enterar por los medios de comunicación acerca del proyecto previsto por la compañía estatal para el Lauredal.

A este respecto, ha explicado que la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, en un Consejo de El Musel, le transmitió este asunto, a lo que mostró su disposición a que se pusieran en contacto con la Concejalía de Infraestructuras, si bien lo hicieron finalmente con la vicelcaldesa, Ángela Pumariega. Una reunión a la que ha apuntado El Puerto no fue.

Moriyón ha incidido en que, tras la misma, ADIF quedó en mandar una documentación, cosa que no hizo. Por parte del Ayuntamiento, sí que se mandó un requerimiento a ADIF, en unos términos "totalmente" distintos a lo que ahora presenta la compañía férrea estatal. "Todo esto muy inquietante Y con la seguridad no se juega", ha recalcado la alcaldesa, quien ha advertido de que "con la seguridad no se juega".

Esta ha matizado que, si bien hay una relación "correctísima" con ADIF, cuando se llamó a la máxima autoridad, no sabían de este asunto. Sí pudieron averiguar que estaban pendientes de mandar una documentación.

"Se apresuraron a contar en el periódico que no había respuesta del Ayuntamiento", ha reprochado Moriyón, quien ha insistido en fue ADIF quien "una cosa rara y a mayores incumplió porque no mandó ninguna documentación".

Así ha hablado a resultas de un ruego formulado por la portavoz socialista, Carmen Pérez Ordieres, sobre el planteamiento de un vallado en la zona férrea del Lauredal, que supondría una barrera ferroviaria entre barrios.

La edil ha explicado que hubo un encuentro para la adecuación del trazado ferroviario de la zona del Lauredal, de cara a mejorar los accesos al puerto y su integración en la ciudad, en el que ADIF propuso construir un paso peatonal subterráneo y llegó a plantear la posibilidad de convenio de cofinanciación.

Sin embargo, tres meses después, ADIF licitó el vallado del tramo ferroviario, con un presupuesto de algo más de 830.000 euros, sin que se contemple ningún paso peatonal. Algo de lo que la compañía estatal culpó al Ayuntamiento, por no haber dado ninguna respuesta ni ningún tipo de continuidad a aquella reunión.

Pérez Ordieres, asimismo, ha cuestionado el que la reunión se hiciera con Pumariega y no con la Concejalía competente, al tiempo que ha pedido, a través del ruego, que se revierta esta situación para solucionar ese problema cuanto antes.

Pumariega, por su parte, ha acusado a la portavoz socialista de "tergiversar" la realidad a su antojo y le ha replicado que es ADIF quien debe dar explicaciones al Ayuntamiento y a los gijoneses.

Al tiempo, ha mostrado el rechazo del Gobierno local a la barrera ferroviaria y ha mostrado su preocupación por el riesgo que supone que los vecinos crucen unas vías por un lugar que no es el adecuado.

Ha dejado claro, también, que el Ayuntamiento financiará lo que le corresponda y ha recalcado que ADIF, a lo que vino, fue a pedir dinero. Ha incidido, unido a ello, que ADIF tiene muchas obras pendientes en Gijón. Ha esperado, sobre esta cuestión, que sean más diligentes a la hora de la demolición del viaducto de Carlos Marx, que ha dicho esperar que sea "inminente".

Más aún, ha considerado que ADIF "pasa de Gijón", a lo que le ha reclamado "seriedad y compromiso" con la ciudad. Cuanto menos, ha apuntado que deberían haberles mandado un borrador del citado convenio. Dicho esto, ha dado por aceptado el ruego, ya que los trámites ya se han iniciado y porque el compromiso municipal "existe".

NUEVO ROCES

Otro ruego del PSOE aceptado ha sido el presentado por la edil Natalia González Peláez, quien pedía incorporar, de cara al arranque del colegio público de Nuevo Roces el próximo curso, el servicio de comedor escolar e integrar el centro en las actividades extraescolares deportivas y el servicio del 11x12.

Sobre esto último, el edil de Educación, Jorge Pañeda, ha matizado que si bien no corresponde a su Concejalía, sí están de acuerdo con que haya una conciliación con los padres y con el entorno. "Es nuestra obligación", ha apuntado el concejal.

LOCALES COMERCIALES

Se ha aceptado, en parte, un ruego del Grupo Municipal Socialista para elaborar un riguroso estudio que determine el número y tipología de las actividades económicas desarrolladas actualmente, tanto en entresuelos como en pisos altos de edificios residenciales, ya que una parte ya están contemplados o aprobados.

Como ejemplo, ha citado que, en el seno del Plan Local de Orientación Comercial, se aprobó la elaboración de una base de datos de locales, cruzando la información del impuesto de actividades económicas y de las licencias municipales en las que cada local comercial tendrá una ficha con sus características y con su estado, esta base de datos debería alimentarse y actualizarse con la información procedente desde los diferentes servicios municipales.

Asimismo, se establecerá a partir de la información disponible en esa base de datos un registro de locales vacíos en disposición de ser puestos en el mercado para su consulta por profesionales inmobiliarios y por potenciales arrendatarios, así como la intensificación de la vigilancia sobre el estado de los locales comerciales desocupados, especialmente aquellos que lo estén durante largo tiempo.

También se estudiará la posibilidad de la convocatoria anual de ayudas para proyectos de utilización de locales desocupados en actividades de dinamización comercial o de colaboración entre comerciantes y estudiar la posibilidad de establecer un programa específico de ayudas para la instalación de pequeño comercio minorista en locales vacíos situados en los ejes comerciales.

