El Gobierno local, contrario a la retirada del Monumento Héroes del Simancas, advierte de que está protegido

Archivo - Monumento Héroes del Simancas, en el colegio de la Inmaculada, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha defendido este miércoles en el Pleno que "la Historia no se elimina, hay que contarla y hay que estudiarla".

Así lo ha indicado, en respuesta a la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, con respecto al procedimiento de retirada del monumento escultórico Héroes de Simancas, ubicado en la fachada del colegio de la Inmaculada, por considerarse que es un elemento de enaltecimiento de la Dictadura, según los promotores de la iniciativa.

"Nunca se debe interpretar desde el sectarismo", ha insistido Martínez Salvador, sobre la Historia.

Sobre la cuestión en sí, ha asegurado que hay dos normas que protegen este conjunto escultórico, una de rango estatal y otra de rango autonómico.

A esto ha sumado que el Catálogo Urbanístico municipal atribuye a este conjunto escultórico un nivel de protección "que no permite la modificación de la fachada, su composición, su estructura, sus dimensiones, la disposición de sus huecos y, además, deberán mantenerse materiales, formas y acabados".

Para él, lo que cabría en este caso es explicar lo que representa esa obra, por ejemplo, con una placa, "pero nunca, nunca el desmontaje de la misma", ha defendido.

Rouco, por su lado, ha incidido en que el Principado declaró la caducidad del expediente de retirada del monumento a finales del pasado enero, pero desde la Consejería de Vivienda de Ovidio Zapico se mantiene el objetivo de desmantelar la escultura, por lo que se abrirá un nuevo expediente con otra documentación.

De hecho, se ha concedido un plazo de 15 días hábiles a los Jesuitas para alegar, a lo que ha opinado que les parece que es "un intento de meter presión" porque, a su juicio, no cumple los requisitos administrativos ni se respeta la decisión judicial.

Asimismo, ha sostenido que la intención de desmantelar ese monumento corresponde "a los intentos de las izquierdas de hacer un borrado selectivo de la Historia". "Es un absurdo y también es un atropello", ha afirmado.

"La Ley de Memoria Democrática es una venganza encubierta y es un revanchismo, con tantos muertos que generaron los del Frente Popular, que se dedicaron a hacer una caza de brujas a miles y miles de personas", ha asegurado Rouco, quien ha visto, detrás de todo ello, "ganas de polarizar" y de mantener vivo el enfrentamiento y de hacer crecer una brecha social.

De ahí que haya pedido al Ayuntamiento emprender acciones dirigidas a la paralización de este "sinsentido" del desmontaje de este conjunto escultórico, "que a estas alturas del siglo XXI ya está despojado de todo contenido conflictivo y ha pasado a integrarse en el conjunto urbano como un elemento más que contribuye a dotar las referencias artísticas de nuestra ciudad", ha sostenido.