El Gobierno no renuncia a la "interoperatividad" europea de la red ferroviaria pero tampoco al refuerzo de la actual

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OVIEDO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Peláez, ha indicado este lunes que para el Ejecutivo del Principado de Asturias, "obviamente, es irrenunciable garantizar la interoperabilidad de las conexiones ferroviarias con los estándares europeos", pero ha añadido que "también entienden que es una absoluta prioridad el seguir reforzando y mejorando nuestras infraestructuras".

"Y yo creo que estos dos objetivos tienen que ser compatibles y tenemos que saber coordinarlos. No podemos renunciar a que haya inversiones efectivas que mejoren las infraestructuras que actualmente tenemos en ancho ibérico a esperar un futuro cambio en todo ese ancho", ha manifestado Guillermo Peláez.

Peláez se manifestaba así durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado por la negativa del Ministerio de Transportes a adaptar la red convencional al ancho estándar europeo.

"Sin renunciar a la interoperabilidad, que para nosotros, como digo, es absolutamente irrenunciable, nosotros también demandamos y entendemos que es necesario y que así se haga esa mejora de las capacidades de nuestra infraestructura", insistió.