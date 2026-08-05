Gobierno, Principado y Llanes condenan el asesinato de la guardia civil asesinada y convocan una concentración

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OVIEDO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Asturias, el Principado y el Ayuntamiento de Llanes han manifestado su "más enérgica condena y rechazo" ante el asesinato por violencia de género de la guardia civil Laura, de 50 años de edad, perpetrado en el cuartel llanisco este miércoles, y hacen un llamamiento a la ciudadanía a sumarse a la concentración de repulsa que tendrá lugar este jueves a las 18.30 horas ante el Consistorio.

A través de una declaración institucional conjunta emitida tras conocerse el suceso, las tres administraciones han expresado su "profunda consternación" y han trasladado a la sociedad asturiana la necesidad de un compromiso colectivo para acabar con este tipo de violencia.

En el texto, las tres administraciones han remarcado el trabajo coordinado desde el primer momento para articular la respuesta institucional y ofrecer atención a la familia de la víctima y a su entorno.

Por último, las administraciones han recordado la disponibilidad del teléfono 016 de atención a víctimas de violencia de género las 24 horas del día durante todo el año, así como el servicio a través del número de WhatsApp 600 000 016 y el correo 016-online@igualdad.gob.es.