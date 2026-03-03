El Gobierno recalca que es El Musel, como propietario de los terrenos en Jove, quien debe pedir modificar el PGO

Elconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha expresado este martes la predisposición del Gobierno local para trabajar conjuntamente con la Autoridad Portuaria de Gijón en los cambios urbanísticos pertinentes para la modificaciones de los terrenos portuarios en Jove, pero ha recalcado que es El Musel, el propietario de estas parcelas, quien tiene que iniciar el procedimiento.

Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés al ser preguntado por la carta enviada por el Ayuntamiento al puerto gijonés, ha apuntado que esta misiva resume el devenir de una reunión técnica que mantuvieron en las oficinas de la Autoridad Portuaria.

Ha insistido, a este respecto, en que si el puerto se decide a iniciar la modificación del planeamiento en esa zona para poder cambiar lo que contempla la ficha urbanística y así dar posibilidad de uso al Ayuntamiento a través de un acceso a las zonas deportivas.

De esta forma, según él, se podría ordenar lo que contempla la ficha urbanística y poder adaptarlo a algo que sea "materializable". En todo caso, ha reiterado que es la propiedad "la que tiene la última palabra".