El Gobierno regional acepta la cesión del inmueble de La Manjoya destinado a consultorio sanitario

Guillermo Peláez, a la izquierda - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aceptado este lunes la cesión gratuita en propiedad, por parte del Ayuntamiento de Oviedo, del inmueble de La Manjoya destinado a consultorio sanitario. Con esta decisión, concluye el proceso para transferir la titularidad del edificio al Principado, según lo recogido en el acuerdo suscrito en 2018.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Principado, Guillermo Peláez, la Consejería de Salud lleva años a la espera de la recepción del inmueble.

El edificio se cerró en 2018 por su mal estado y fue preciso trasladar la atención a una instalación provisional. Ambas administraciones acordaron entonces que el consistorio rehabilitase el inmueble y lo cediese después a la Administración autonómica para reabrirlo como consultorio. Una vez rehabilitado, se detectaron fisuras en el forjado de la planta baja que el ayuntamiento subsanó antes de iniciar los trámites para la cesión.

Desde el Principado han explicado que entretanto, el Gobierno regional ha ido avanzando en la tramitación y ya dispone del proyecto de ejecución de la obra, de modo que la actuación se licitará en breve. Está previsto que los trabajos comiencen a finales de primavera.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 382.085 euros, recogido en las cuentas de este año, para adecuar el inmueble, transformarlo en un consultorio sanitario y dar respuesta a las necesidades asistenciales de la población.